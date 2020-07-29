29 июля 2020



«Дурдом какой-то!»

» Уважаемая редакция! Хочу рассказать, как на днях испытала на себе еще одно нововведение в городском транспорте. С недавнего времени в троллейбусах стали пропадать кондукторы (к этому все понемногу  привыкли: заходишь — вместо того, чтобы присесть на свободное место, идешь к кабинке водителя и расплачиваешься. У кабины, как правило, толпятся люди; и граждане, и водитель отвлекаются и раздражаются). В минувший четверг зашла в троллейбус, увидела, что кондуктора нет,  и сразу же направилась к кабинке водителя. Отдала двадцать рублей, жду билета. Водитель в маске что-то невнятно буркнула.

-Что вы сказали? — спросила я.

-Билет оторвите сами!

Пытаюсь оторвать билет, на ленте нет перфорации, поэтому, естественно, сразу оторвать билет не получается. Как бы не хотелось, приходится прикасаться к грязному «прибору».  Водитель тут же теряет терпение:

-Тяните на себя! И сама отрывает билет.

-Дурдом какой-то!

-И правда, дурдом!- отвечает водитель.

Как я поняла, пассажиры должны теперь сами отрывать билеты, заходя в кабину к водителю, в целях санитарной безопасности? Вроде как из рук в руки билеты не передаются? Или с какой целью? Чтобы не отвлекать водителя?

В итоге получается следующее: каждый пассажир задерживается в кабине водителя как минимум секунд на десять — всякий раз происходит заминка, каждому нужно объяснить, что нужно оторвать билет, как его оторвать («Тяните на себя!»), водитель отвлекается — ему еще приходится пересчитывать деньги и выдавать сдачу, если расчет «наличкой», и одновременно следить за дорогой. Пассажиры толпятся, толкаются,  не соблюдают социальную дистанцию, многие при этом без масок. Первое, о чем я подумала, когда получила билет и присела на свободное место, что, при возможности,   в следующий раз поеду на «маршрутке». Хотя троллейбусы люблю больше, там комфортнее».

Ирина М., г. Орел.

От редакции:

«Орловская среда» обращается  в транспортный отдел администрации города Орла, в УГИБДД по Орловской области с просьбой проверить, насколько новая система работы муниципального транспорта в Орле, когда водитель  выполняет функции кондуктора, обслуживая целый поток пассажиров, соответствует требованиям норм безопасности пассажиров; а также в региональное управление Роспотребнадзора в связи с ограничительными мерами по коронавирусу.

Не хотелось бы, чтобы в случае выявленных нарушений пострадали водители транспорта, так как очевидно, что  работать в таком формате их заставляет руководство ТТП, возможно, в соответствии с внутренними документами.

 

 

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Опубликовано 29 Июл 2020 в 14:20. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 81

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