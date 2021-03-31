Два дела для одного подрядчика

№11 (635) от 31 марта 2021 г.

В пятницу прокуратура Орловской области обнародовала без преувеличения сенсационную информацию о результатах проверки, которая касалась проведения ремонтных работ на орловских мостах. Выяснилось, что обласканный городскими и областными властями белгородский подрядчик – ООО «Ремпецмост», занимавшийся ремонтом моста «Дружба», а затем получивший полуторамиллиардный контракт на ремонт Красного моста, «играл» нечестно.

Как сообщили в прокуратуре, «установлено, что для участия в конкурсе на выполнение работ по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Красного моста» в г.Орле подрядной организацией ООО «Ремспецмост» в целях получения преимуществ при прочих равных условиях представлены заведомо подложный договор субподряда на выполнение работ по сохранению другого объекта культурного наследия, а также документы, подтверждающие его исполнение.

По материалам прокурорской проверки, направленным в органы предварительного расследования для организации уголовного преследования виновных лиц, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа)».

Кроме того, в отношении должностных лиц ООО «Ремспецмост» возбуждено еще одно уголовное дело – уже по факту хищения бюджетных средств в размере не менее 1,4 миллиона рублей при проведении ремонта моста «Дружба». Наконец, прокуратура заявила о том, что «уголовно-правовая оценка будет дана действиям (бездействию) должностных лиц, участвовавших в приёмке выполненных работ» на мосту «Дружба» (заметим, председателем приемочной комиссии был мэр Орла Юрий Парахин). Расследование уголовных дел находится на контроле прокурора области.

Напомним, о том, что с «Ремспецмостом» не все чисто, в Орле говорили давно и многие. Тема нарушений при ремонте моста «Дружбы» стала одной из ведущих в орловских СМИ. Кстати, именно журналистские публикации стали одним из поводов для прокурорской проверки. А еще – акт проверки КСП города Орла, которая выявила многочисленные вопиющие нарушения в ходе ремонта «Дружбы», и обращение депутатов Справедливой команды Орловского городского совета к прокурору Орловской области Владиславу Малкину, в котором они просили провести масштабную проверку всех процессов, имеющих отношение к ремонту орловских мостов. О «беспределе», который творился на мосту «Дружба» «под личным контролем губернатора Клычкова» орловскую общественность на протяжении нескольких лет информировал и депутат Виталий Рыбаков, снявший целую серию видеороликов с места событий. «Орловская среда» попросила депутата прокомментировать последние события.

Комментирует депутат Орловского горсовета Виталий Рыбаков:

— Прокуратура Орловской области провела проверку соблюдения требований законодательства при проведении ремонтных работ при реконструкции моста Дружба и Красного моста в Орле. Выявлены многочисленные нарушения. В связи с тем, что прокуратура направила в органы предварительного расследования материалы прокурорской проверки, в отношении должностных лиц ООО «Ремспецмост» по факту хищения бюджетных средств в размере 1,4 миллиона рублей при проведении ремонтных работ на мосту Дружба, возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159. Это мошенничество в особо крупном размере. Кроме того, уголовно-правовая оценка будет дана действиям или бездействию должностных лиц, участвующих в приемке выполненных работ. Здесь и выяснится, как «прикрылись» должностные лица, отвечающие за работы на мосту Дружба, решением Арбитражного суда, где в процессе было исключено участие прокуратуры. Наше мнение, что именно из-за этой постановки муниципальное образование «Город Орёл» не получило ничего. Хочу напомнить, что сумма иска на двоих составляла 15 миллионов рублей (Речь идет о взыскании неустойки с подрядчиков. – Прим. ред.).

Вообще же нужно будет выяснить предпосылки для ремонта моста Дружба, потому что его не надо было трогать еще минимум десять лет; необходимо также провести экспертизу контрактов, выяснить, кто выполнял проект, кто делал экспертизу этого проекта и кто из чиновников согласовывал эту проектную документацию. Мы предоставим прокуратуре и следственным органам большой массив информации, начиная с 2017 года. Мы – это Справедливая команда. Уверены, что при тщательном расследовании с привлечением специалистов-мостостроителей, дорожников мы выявим всех заинтересованных лиц этого строительного беспредела, включая того, кто держал ситуацию на личном контроле.

Тем временем:

Как сообщила в социальных сетях гражданский активист Елена Шураева, «2 марта одним из соучредителей ООО «Ремспецмост» Подрезовым Е. В. была зарегистрирована фирма с точно таким же названием: ООО «Ремспецмост», но уже под другим ИНН. Как вы думаете, что бы это значило и с какой целью? — задается вопросом общественница. – Надеюсь, что это не способ мошенничества. Хотя для меня сей факт крайне удивителен. Особенно на фоне последних дел и интереса со стороны прокуратуры. Поэтому, кто там у вас деньги перечисляет за мост, следите за руками и платёжками… Я понимаю, что все это совершенно в рамках закона. И все же в свете последних дел стоит лишний раз быть осторожными с этим Ремспецмостом», – предупреждает Шураева, и мы, например, разделяем ее сомнения. Надеемся, что регистрация фирмы-двойника станет еще одним поводом для повышенного интереса надзорных и правоохранительных органов к белгородской фирме-подрядчику.