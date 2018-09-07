Два миллиона потратят на уточнение границ затопления во время паводка в Орле

Два миллиона рублей выделили из регионального бюджета на определение границ зон затопления в Орле. Беспилотник GeoScan 201 пролетел 6 сентября вдоль рек Ока и Орлик и провел аэрофотосъемку. Данная работа проведена в рамках госпрограммы региона «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области».

«На основе полученных материалов планируется установить морфологию и морфометрию всех элементов рельефа, плановый рисунок речных долин, морфологию междуречий, абсолютные и относительные высоты основных элементов рельефа, густоту и глубину расчленения, распределение общих уклонов», — сообщили в пресс-службе облправительства.