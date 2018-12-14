Два МУПа: «БПХ» и «Орелбыт» могут объединить

Такую информацию озвучили сотрудники администрации города на заседании совместных комитетов горсовета. Для оптимизации доходной и расходной части, а также возможности внести анализ их деятельности планируется вернуть в структуру МУП «БПХ» функции по стирке белья, услуги по предоставлению помывки, аренде помещений.

Кроме того, для сокращения управленческих и общехозяйственных расходов намечено объединить два МУПа. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем было сформировано юрлицо, обслуживающее все бани. Кроме того, баня № 4 (которая по словам сотрудников УМИЗ, находится в ненадлежащем техническом состоянии, но пользуется спросом горожан), внесена в список на 2019 год на сдачу объекта в концессию. Кроме того, администрация неоднократно направляла депутатам проект решения о согласовании продажи здания бани посредством публичного предложения, так как торги по цене 46,5 млн рублей четырежды не состоялись, а соответствующие проекты решений не были приняты.

Однако депутаты выступили категорически против этого. Мэр Орла Василий Новиков обратил внимание, что существуют и другие формы управления, отметив, что концессия влечет под собой множество рисков.

— Совместно с депутатским корпусом постоянно рассматриваем деятельность муниципальных предприятий, — обратился к сотрудникам администрации градоначальник. — Для объективности выслушиваю мнения сотрудников администрации, депутатов. Однако, в последнее время, даже при подготовке материалов к заседаниям профильных комитетов, не все представлены, зачастую там просто общие слова без конкретики.

В этой связи, градоначальник поручил своим заместителям провести мониторинг решений комитетов за 2018 год, где депутаты оценили работу администрации неудовлетворительно, для того, чтобы уже в январе 2019 года начать кадровые решения в отношении ряда сотрудников, вплоть до их увольнения.

Свою точку зрения высказала и председатель КСП Орла Татьяна Успенская. Она задала представителям администрации ряд вопросов. В частности: «почему нельзя сдавать муниципальные бани из казны в аренду, чтобы деньги напрямую поступали в бюджет города? У нас предельный размер муниципального долга, отсутствуют дополнительные источники средств».

Татьяна Успенская подчеркнула, что озвученные предложения не предполагают никакого экономического эффекта.

— Мы не поддерживаем эти предложения, — рассказала Татьяна Успенская. — В итоге, эти муниципальные предприятия работают сами на себя. Как показывают проверки, отчисления от чистой прибыли этих МУПов — мизерные.