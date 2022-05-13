13 мая 2022



Два орловских сельхозпотребкооператива получили гранты для развития материально-технической базы

 

Материальную поддержку в общей сумме 6,2 млн рублей получат сельскохозяйственные потребительские кооперативы, зарегистрированные в Должанском и Новосильском районах.

Департамент сельского хозяйства Орловской области сообщает, что в 2022 году суммарный размер грантов на развитие материально-технической базы сельхозпотребкооперативов в регионе составит 15 млн рублей.

Гранты будут предоставляться по итогам конкурсных отборов.

Юлия Филина

 

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Опубликовано 13 мая 2022 в 16:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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