Два орловских сельхозпотребкооператива получили гранты для развития материально-технической базы

Материальную поддержку в общей сумме 6,2 млн рублей получат сельскохозяйственные потребительские кооперативы, зарегистрированные в Должанском и Новосильском районах.

Департамент сельского хозяйства Орловской области сообщает, что в 2022 году суммарный размер грантов на развитие материально-технической базы сельхозпотребкооперативов в регионе составит 15 млн рублей.

Гранты будут предоставляться по итогам конкурсных отборов.

Юлия Филина