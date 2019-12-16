Два орловца сдали на металлолом чужие автомобили и гараж

В Орле сотрудники уголовного розыска установили злоумышленников, совершивших кражи двух автомобилей и гаража. К серии краж оказались причастны два молодых человека 33 и 29 лет.

Злоумышленники похитили два автомобиля, припаркованные во дворах жилых домов в Заводском районе Орла. Некоторое время водители автомобилями не пользовались, а похищенный гараж имел заброшенный вид.

Как рассказали задержанные, гараж они похитили с помощью нанятого манипулятора и сдали его в пункт приема металла. Автомобили они также сдали на металл, воспользовавшись помощью приятеля, который отбуксировал транспортные средства.

Полицейские обнаружили автомобиль «ВАЗ-21061» на одном из пунктов приема металла. Также были установлены места сдачи другого имущества.

Возбуждены уголовные дела, фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.