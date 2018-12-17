Два орловца стали жертвами мошенников, представившихся сотрудниками банков

В минувшие выходные в ОП № 3 (по Северному району) УМВД России по г. Орлу обратились два гражданина. Мужчины стали жертвами телефонных мошенников. Один из них лишился более 74 тысяч рублей, другой – порядка 10 тысяч рублей.

Злоумышленники позвонили потерпевшим и представились работниками банка. В процессе разговора им стали известны данные банковских карт потерпевших.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Полицейскими проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Сотрудники полиции просят граждан быть осмотрительнее при общении с незнакомцами. Если возникают вопросы, касающиеся обслуживания банковских карт или имеющихся счетов, необходимо обратиться в банк лично, или по номеру телефона, указанному на карте, напоминает УМВД по Орловской области.