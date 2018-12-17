17 декабря 2018



Два орловца стали жертвами мошенников, представившихся сотрудниками банков

В минувшие выходные в ОП № 3 (по Северному району) УМВД России по г. Орлу обратились два гражданина. Мужчины стали жертвами телефонных мошенников. Один из них лишился более 74 тысяч рублей, другой – порядка 10 тысяч рублей.

Злоумышленники позвонили потерпевшим и представились работниками банка. В процессе разговора им стали известны данные банковских карт потерпевших.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Полицейскими проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Сотрудники полиции просят граждан быть осмотрительнее при общении с незнакомцами. Если возникают вопросы, касающиеся обслуживания банковских карт или имеющихся счетов, необходимо обратиться в банк лично, или по номеру телефона, указанному на карте, напоминает УМВД по Орловской области.

 

АТК быстрого реагирования
Орловский областной суд подтвердил право граждан на переселение из аварийного дома
Завершено расследование уголовного дела о взятках за места на орловских кладбищах
Опубликовано 17 Дек 2018 в 16:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

Комментарии закрыты.

Новости

Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"