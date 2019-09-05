Два подростка подозреваются в убийстве пожилой орловчанки

4 сентября было обнаружено тело 62-летней женщины с множественными ножевыми ранениями в её собственной квартире в Советском районе Орла.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В результате неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались два 17-летних учащихся техникума, один из которых — родственник потерпевшей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.