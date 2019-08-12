Два ребенка обретут семьи благодаря проекту «Хочу домой»

Как сообщила администрация города Орла, две семьи приняли решение об усыновлении воспитанников дома ребенка после того, как фотопортреты детей появились на фотовыставке «Хочу домой». Вместо портретовдвух малышей уже появились ромашки.

Напомним, открытие выставки фотопортретов воспитанников КУЗ Орловской области «Специализированный дом ребёнка» состоялось на аллее перед входом в Городской парк 9 августа. Фотовыставка проходит в рамках социального проекта «Хочу домой».

Фотовыставка состоялась благодаря финансовой помощи Почетного гражданина города Орла Ефима Вельковского.