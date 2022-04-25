Два жителя Колпнянского района прибрали к рукам землю слабовидящего старика

Прокурором Колпнянского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, обвиняемые ввели в заблуждение жителя Колпнянского района, состоящего в родственных отношениях с одним из обвиняемых, воспользовались его престарелым возрастом и слабым зрением и попросили его подписать доверенность, в которой были прописаны полномочия одного из обвиняемых по отчуждению права собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 8 га.

Злоупотребив доверием мужчины, обвиняемые произвели отчуждение принадлежащего ему земельного участка, причинив потерпевшему крупный материальный ущерб в сумме 650 000 рублей.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено Колпнянским районным судом, информирует прокуратура области.