25 апреля 2022



Два жителя Колпнянского района прибрали к рукам землю слабовидящего старика

Прокурором Колпнянского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, обвиняемые ввели в заблуждение жителя Колпнянского района, состоящего в родственных отношениях с одним из обвиняемых, воспользовались его престарелым возрастом и слабым зрением и попросили его подписать доверенность, в которой были прописаны полномочия одного из обвиняемых по отчуждению права собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 8 га.

Злоупотребив доверием мужчины, обвиняемые произвели отчуждение принадлежащего ему земельного участка, причинив потерпевшему крупный материальный ущерб в сумме 650 000 рублей.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено Колпнянским районным судом, информирует прокуратура области.

 

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Опубликовано 25 Апр 2022 в 16:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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