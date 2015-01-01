Две беды: мусор и дороги

№15 (507) от 25 апреля 2018 г.

Две орловские проблемы: вывоз мусора и отсутствие дорог к некоторым деревням — оказались очень тесно переплетены. Дело в том, что с 1 января в Орловской области заработает институт регионального оператора, когда за вывоз мусора будет отвечать одна организация. И мусор цивилизованно собирать будут все жители без исключения (в том числе и в частном секторе). Однако то, что было на бумаге, не всегда учитывает суровую реальность жизни. По заверениям чиновников, всепогодный подъезд имеют 95% орловских сел (интересно, как давно чиновники выезжали за пределы центра Орла?). В бюджете нет денег, да и невыгодно строить дороги к вымирающим деревням. Что изменится для жителей частного сектора и отдаленных деревень, когда уже наконец закроют и начнут рекультивировать опасный полигон ТБО под Орлом, а также судьбу новых и ремонт старых дорог — все это обсудили орловские журналисты на брифинге с руководителем областного департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денисом Блохиным.

Просчеты в расчетах

Одной из тем брифинга стало возможное строительство Банного моста через Оку, вызвавшее немало споров среди горожан. В прежнем проекте пешеходного моста, который вызвал серьезную критику общественников и экспертного сообщества, подрядчиком были допущены ошибки – это признали и областные власти. В частности, не был учтен ледоход, из-за чего мост при большом подъеме воды мог стать причиной затора. Как отметил Денис Блохин, сейчас завершается корректировка проекта. В течение двух месяцев измененный проект должен быть представлен на дополнительную госэкспертизу. Детали он раскрывать не стал, но уточнил, что обновленный мост будет гораздо выше над водой, чем предполагалось в первоначальном проекте. К тому же Блохин напомнил и про поручение врио губернатор сделать так, чтобы Банный мост был связан с рядом расположенными общественными местами.

При этом на пресс-конференции не получила своего развития тема грубейших ошибок, которые допускаются при проектировании. А в Орловской области это уже становится своего рода традицией. Напомним, до сих пор не сдан один из «юбилейных» объектов — стадион Ленина. И как раз из-за грубейшей ошибки в проекте. Грубейшая ошибка была допущена и при реконструкции «самой красивой улицы» Ленина — для отделки клумб использовали материал, который крошится от перепада температур. Из-за этой ошибки Ленинская превратилась в улицу вечного ремонта. Хорошо, что хотя бы ошибку с мостом после многочисленных выступлений общественности удалось исправить. И произошло это до наступления серьезных последствий.

Хорошей новостью стало и то, что из федерального бюджета вернулись 129 миллионов рублей, которые не были освоены на важнейших объектах в прошлом году. Эти средства будут направлены на завершение реконструкции многострадального моста в городе Ливны (откуда ушло уже несколько подрядчиков) и на продолжение реконструкции моста через реку Зуша в городе Мценске. Выделены дополнительные средства и на работы по реконструкции моста «Дружба». В скором времени должны быть объявлены торги. Напомним, мост «Дружба» планировали успеть починить до реконструкции Красного моста — так как через «Дружбу» в значительной степени пойдет трафик объезда на время закрытия движения по Красному мосту.

Жителям дадут льготу на проезд по платной дороге

На встрече зашла речь и про Западный обход Орла — он будет начинаться в районе деревни Ледно. А выход обхода будет в районе села Салтыки. Длина трассы составит около 15 километров. При этом на Западном обходе будет не менее шести мостовых сооружений и путепроводов. Также планируется построить переход через железную дорогу. Инвесторы уже познакомились с возможностями территории. Старт проекта планируется в 2019 году. Нормативный срок строительства таких дорог составляет около двух лет. В этом году начнется проектирование, выделение земельных участков и прохождение разных экспертиз. Поскольку ранее неоднократно заходила речь о том, что Западный обход будет платным, Денис Блохин сделал уточнение: для жителей близлежащих деревень предусмотрена льгота. Аналогичные послабления действуют в других регионах, где делали платные дороги. Кроме того, к платному участку всегда есть возможность бесплатного проезда по дороге-дублеру.

Журналистов заинтересовала и судьба трассы, еще с 60-х годов прошлого века фигурирующей в генплане города — соединяющей Болховское и Наугорское шоссе. Сделана предпроектная работа, выбрано несколько вариантов прохождения трассы. Но возникли сложности по оформлению земельных участков — предполагается, что трасса протяженностью 3-3,5 км пройдет во землям федерального НИИ СПК. Поэтому, когда проект получит воплощение в жизнь — сказать невозможно. Трасса потребует и дополнительных экологических экспертиз.

Сами с усами

Из позитива на брифинге прозвучал тот факт, что в Орловскую область вернулась наша компания «Орелдорстрой», которая в последние годы работала в Белгородской области. Эта фирма будет делать две автомобильные дороги в Шаблыкинском районе. Общая сметная стоимость работ составляет более 1,5 млрд рублей. Помимо качественного ремонта в области останутся и налоги, а это внушительная сумма. Так как помимо «Орледорстроя» аукционы выиграли еще несколько орловских подрядчиков.

Денис Блохин также высказался и о наклейках «Плачу налоги — где дороги?», которые можно увидеть на многих орловских автомобилях. По словам чиновника, на ремонт и содержание 450 км федеральных трасс ежегодно выделяется 5 миллиардов рублей. На 3500 км областных и 12000 км межмуниципальных трасс в дорожном фонде области всего порядка 4,5 миллиардов. Поэтому качество ремонта исходит из возможностей бюджета. И если орловцы думают, что платят очень много на ремонт дорог — то сборы конкретно транспортного налога составили в прошлом году 750 миллионов и еще 200 миллионов пришлось взыскивать по суду. При этом журналисты в очередной раз напомнили Блохину об отвратительном качестве ремонта. По непонятной причине не используются технологии, которые очень хорошо себя зарекомендовали — тот же эксперимент по ремонту улицы Красноармейской в Орле показал, что при увеличении стоимости ремонта всего на 20% срок службы дорожного полотна возрастает в разы. И в отличие от других улиц — на Красноармейской асфальт не растворяется по весне.

Неожиданный поворот

Неожиданный поворот получила тема ремонта дорог в связи с предстоящей реформой в сфере сбора и переработки твердых коммунальных отходов. В регионе разработана, согласована и утверждена территориальная схема обращения с отходами. В скором времени будет выбран региональный оператор, который возьмет на себя все заботы и координацию работ в этой сфере. В качестве примера Денис Блохин привел организацию работы по вывозу мусора из небольших населенных пунктов. Регоператор организует установку контейнеров и будет следить за их своевременным вывозом. Журналистов заинтересовала техническая сторона вопроса: каким образом будет вывозиться мусор из тех деревень, к которым нет всепогодного подъезда? Напомним, не так давно на всю Россию прогремела история небольшой орловской деревеньки Севрюково, где местные жительницы из-за отсутствия дорог зимой отвозят умерших на кладбище в корыте. Денис Блохин честно «признался», что в Орловской области только 95% (!) населенных пунктов имеют всепогодный подъезд. Как будет вывозиться мусор из каждой двадцатой деревни — четкого ответа журналисты так и не дождались. Денис Блохин пространно и подробно объяснил, что строить дороги к малонаселенным пунктам экономически нецелесообразно. Между тем, по закону все жители области равны и регоператор обязан организовать вывоз мусора из всех деревень вне зависимости от численности проживающих и наличия/отсутствия дороги к населенному пункту.

Поспешишь — людей насмешишь

Неожиданным стало и заявление Дениса Блохина, что область очень правильно поступила, когда не стала спешить с внедрением в жизнь нового института регоператора по сбору и переработке отходов. Напомним, экс-губернатор Вадим Потомский неоднократно заявлял, что наша область станет одной из первых, где заработает регоператор. Но по факту он до сих пор так и не выбран. И как заявил Денис Блохин, это очень хорошо. «До конца декабря 2017 года у нас в оплату ТКО входила плата за негативное воздействие на окружающую среду. В случае, если бы мы выбрали регоператора в прошлом году, то эта плата за негативное воздействие по ФЗ обязала бы нас повысить тариф в 5 раз! Второй пример: до декабря 2017 года, к сожалению, нигде в ФЗ не было закреплено, кто же у нас отвечает за установку контейнеров на площадках рядом с многоквартирными домами. Не написано! А мы же должны понимать, что установка контейнеров, организация площадок — это тоже деньги и это или включается в тариф, или не включается. Такие правовые пробелы не позволяли грамотно и обоснованно подготовить нормативно-правовые документы. Сейчас пробелы устранены. Мы в развитие этих документов свои нормативно-правовые акты приняли. Будем выбирать теперь регоператора», — рассказал Блохин.

Также чиновник напомнил, что с приходом регоператора решится давняя проблема вывоза мусора и заключения договоров с жителями частного сектора. По закону все жители обязаны будут подписать договор, а тех, кто попытается по старинке сослаться на компостную яму, ждет взыскание платы за вывоз мусора по суду. Также через суд будет решена и проблема ликвидации несанкционированных свалок. Регоператор вывезет весь мусор с несанкционированных свалок, а потом выставит счет собственнику захламленной земли. Правда, в идеальной схеме есть один маленький, но очень существенный изъян. Как заработает нововведение, если у владельца земли не будет денег? Например, если свалка, на ликвидацию которой регоператор потратит условно три миллиона, расположена на землях опять же условных Бельдяжек с годовым бюджетом в триста тысяч? Впрочем, ответ на этот вопрос жители условных Бельдяжек узнают уже совсем скоро — выборы регоператора в Орловской области должны пройти до конца года. А с 1 января 2019 года новый механизм уже должен заработать в полную силу.

Тогда же, кстати, можно будет вести речь и о закрытии с последующей рекультивацией полигона ТБО. Сейчас на него по-прежнему вывозят мусор, хотя официально полигон не внесен в реестр, а рядом стоит новенький мусороперерабатывающий комплекс «ЭкоСити». Более того, руководитель комплекса заявлял о нехватке мусора для полноценной загрузки производства. Второй мусоросортировочный комплекс «Экополис» под Орлом сейчас получает необходимые документы и проходит экспертизы. Полигон ТБО будет закрыт на рекультивацию, когда в полном объеме заработают оба комплекса и будет утвержден тариф для регоператора. Впрочем, стоит помнить, что 40% так называемых «хвостов», то есть отходов, которые не подлежат переработке, по-прежнему будут захораниваться на новом участке рядом со старым полигоном.

Сергей Миляхин