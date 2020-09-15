15 сентября 2020



Две «дачных» электрички между Орлом и Мценском отменят с 28 сентября

В связи с сезонным изменением пассажиропотока вносятся корректировки в расписание движения пригородных электропоездов на участке Орёл – Мценск.
Так, с 28 сентября электропоезда №6324 Орел – Мценск отправлением из Орла в 13:32 и №6323 Мценск – Орёл отправлением из Мценска в 15:37, которые назначались на период дачного сезона, будут выведены из расписания. Московская железная дорога напоминает пассажирам, что ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru), на вокзалах и остановочных пунктах Орловско-Курского региона МЖД.

 

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Опубликовано 15 Сен 2020 в 13:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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