Две «дачных» электрички между Орлом и Мценском отменят с 28 сентября

В связи с сезонным изменением пассажиропотока вносятся корректировки в расписание движения пригородных электропоездов на участке Орёл – Мценск.

Так, с 28 сентября электропоезда №6324 Орел – Мценск отправлением из Орла в 13:32 и №6323 Мценск – Орёл отправлением из Мценска в 15:37, которые назначались на период дачного сезона, будут выведены из расписания. Московская железная дорога напоминает пассажирам, что ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru), на вокзалах и остановочных пунктах Орловско-Курского региона МЖД.