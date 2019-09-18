ДВЕ МИНЫ ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ НА КАЛИНИНСКОЙ АЭС

https://flb.ru/1/3887.html

FLB: Как бракованные украинские насосы из Бердянска прошли символический «апгрэйд» в Болгарии и были установлены на 4 энергоблоке Калининской атомной электростанции

Две мины замедленного действия на Калининской АЭС

Когда в четверг 18 июля 2019 года появились первые сообщения о том, что на Калининской атомной электростанции произошла авария с отключением нескольких энергоблоков, в том числе четвёртого, у нас появились самые нехорошие предчувствия. И не потому, что появилась информация о какой-то «алой дымке», а в соцсетях стали распространяться призывы увозить детей как можно дальше от АЭС. Более всего нас волновала судьба четвёртого энергоблока, который является относительно новым и считается одним из самых передовых в мире. Установленные на станции реакторы типа ВВЭР-1000, которые разработаны ещё в 70-х, — это водо-водяные энергетические реакторы. В отличие от Чернобыльской АЭС с её аварийным РБМК, реактор не имеет графитовых компонентов. Плюс на ВВЭР, как писал «Московский комсомолец» в репортаже об аварии,- дублированы многие системы безопасности».

Но, к сожалению, безопасность АЭС зависит не только от самого реактора, а и от обслуживающих его устройств. А в распоряжении FLB.Ru ещё задолго до аварии попали документы, которые, на наш взгляд, доказывают тот факт, что два важнейших компонента четвёртого энергоблока — питательные насосы энергетических блоков АЭС типа ПЭА 150-850 являются натуральным контрафактом, собранным на основе некондиции из Бердянска (Запорожская область, Украина) и легализованном в Болгарии, откуда они, собственно, и были поставлены на Калининскую АЭС.

Общий вид Калининской АЭС, в 2018 году давшей 17,2% всей электроэнергии, выработанной на АЭС в стране

Опираясь на документы, мы расскажем читателям, а среди них есть как представители следственных органов, так и органов надзорных, каким образом на Калининскую АЭС, расположенную всего в 360 километрах от Москвы и в 320 километрах от Питера, попало контрафактное оборудование, которое предназначено для контура охлаждения реактора. Выход его из строя в случае аварии может стать причиной страшной аварии, последствия которой могут повлиять не только на Тверскую область, но и на соседние регионы. «Мина замедленного действия», как нам представляется после изучения документальной основы, была заложена порядка десяти лет назад оборотистым предпринимателем из Орла в «тесном сотрудничестве» с украинскими и болгарскими «коллегами», которых скорее нужно назвать «подельниками».

НЕКОНДИЦИЯ ИЗ БЕРДЯНСКА

Двенадцать лет назад бердянский завод «Южгидромаш» настиг кризис. В январе 2007 года Хозяйственный суд Запорожской области возбудил дело о банкротстве «Южгидромаша». 10 ноября 2008 г. украинский портал «Местные власти» писал: «На предприятии «Южгидромаш» уже издан приказ о трёхдневной рабочей неделе. Пока по нему работает лишь часть сотрудников. Существенно заводу пришлось экономить и на электроэнергии». На предприятии регулярно отключалось и водоснабжение. «Южгидромаш» урезал себя во всём, и в 2009 году началась продажа складского неликвида, бракованных изделий, которые в своё время заказчики приобретать отказались.

А не так давно «Южгидромаш» и его бракованные изделия «всплыли». В прошлом году информационное агентство «Орловские новости» приводило данные, которые два экс-заместителя директора ООО «Гидромаш» (г. Орёл) передали в правоохранительные структуры. В 2009 году их деловым партнёром был руководитель компании ООО «Гидромаш» (г. Орёл) Костарев Олег Анатольевич.

Костарев Олег Анатольевич, директор ООО «Гидромаш»

Он и задумал многоходовую комбинацию по поставке в Россию, в частности на Калининскую АЭС контрафактных насосов украинского производства. «Насосы на самом деле были произведены на Украине, в Бердянске, на заводе «Южгидромаш» задолго до поставки, – говорится в документе, переданном в прокуратуру и УФСБ, – Они по причине брака не были проданы и остались на складе. Костарев О.А. организовал их покупку. Сам несколько раз ездил в г. Бердянск, договаривался об условиях с работниками «Южгидромаша». Покупку делал через перечисление в офшоры и путём передачи наличных средств».

11 марта 2009 года был заключён контракт на поставку ООО «Гидромаш» двух насосов ПЭА 150-850, произведённых в Бердянске, на общую сумму в 510 000 долларов США.

Спецификация №1 к контракту от 11 марта 2009 г.

По просьбе украинской стороны в качестве предприятия, которое производило и поставляло насосы, в контракте (копия контракта и сопроводительные документы имеются в распоряжении FLB) была указана офшорная компания, зарегистрированная на острове Мэн, «Dequamerel LTD».

А ПОТОМ БЕРДЯНСКИЕ НАСОСЫ ПРОПАЛИ…

Итак, контракт № 643/79141672/0062 от 11 марта 2009 года начинается со слов: «Dequamerel LTD» («Деквамерел лимитед»), именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице директора Debora Hamond (Дебора Амонд), действующей на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Гидромаш», Российская Федерация, г. Орёл, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Костарева О.А., действующего на основании Устава «Заказчика», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем».

«Нижеследующее» было таким: «Деквамерел» поставляет «Гидромашу» некий «товар», указанный в приложении, и получает за это 510 000 долларов. Любопытно, что «Деквамерел лимитед» хоть и именуется «предприятием», но никаких насосов марки ПЭА 150-85, пригодных для эксплуатации на атомных станциях, не производил, не производит и производить не будет. ООО «Гидромаш» же, в свою очередь являющийся «заказчиком», никакой атомной станции не имеет и даже авторизованным поставщиком не является. Контракт немного напоминает анекдот из «лихих девяностых», когда встречаются два приятеля и один говорит другому: «Меняю вагон сахара на вагон водки. Нужно? Другой говорит: «Конечно!» Заключают контракт и отправляются искать: один – вагон сахара, другой – вагон водки».

Юридические адреса и реквизиты сторон «насосной сделки»

Контракт-контрактом, но контрафактные насосы, которые, судя по заявлению бывших коллег О.А. Костарева, были бракованными и не пригодными к эксплуатации (отсюда и их относительно небольшая стоимость), на территорию России так и не попали. Утверждать это можно с полным правом, ссылаясь на постановление Курской таможни по делу об административном правонарушении, совершенном ООО «Гидромаш», от 3 декабря 2018 г., имеющемуся в распоряжении FLB. Отдел валютного контроля и оперативно-розыскной отдел Курской таможни, как следует из текста постановления, выяснили, что оплаченный товар на территорию России не поступал, что подтверждается анализом базы данных «Мониторинг-Анализ БД ДТ». (стр.4). Опрошенной Казанцевой Наталье Викторовне, работавшей в ООО «Гидромаш» с 2005 по 2014 г. начальником отдела внешнеэкономической деятельности, «контракт на поставку насосов показался подозрительным, поскольку остров Мэн является оффшорной зоной. «Ею,- говорится в тексте постановления,- отслеживались сроки поставки товара по данному контракту. Однако в указанные сроки товар в адрес Обществ поставлен не был. Она постоянно об этом сообщала Костареву О.А., однако, вместо того, чтобы предпринять меры по возврату денежных средств, сотрудники таможенного отдела изготавливали дополнительные соглашения к контракту. Подлинник контракта и доп. соглашений она никогда не видела. За все время работы никто из представителей Dequamerel LTD никогда не приезжал, и сам Костарев О.А. на остров Мэн никогда не выезжал». (стр.6)

Самое интересное в процессе подписания «дополнительных соглашений» то, что они подписывались Костаревым, даже когда ООО «Гидромаш» находилось в состоянии банкротства (с осени 2014 г. по весну 2019 г.) У Костарева полномочия директора прекратились с 11 ноября 2014 г. (директором был некто Мизгин). Фирма «Деквармерел лимитед» с 15 августа 2014 г. вообще была ликвидирована, о чём есть Справка адвокатского бюро «Дмитриев и партнёры», которую получил конкурсный управляющий «Гидромаша» в процессе банкротства в августе 2018 года. Таким образом, Костарев, не имея никаких полномочий, в декабре 2014 года от имени ООО «Гидромаш» подписывал дополнительные соглашения о продлении сроков возврата денежных средств с уже ликвидированной фирмой «Деквамерел»!

Всё это отражено в решении Арбитражного суда Орловской области от 19 марта 2019 г. и совсем недавнем постановлении апелляционной инстанции 19 апелляционного арбитражного суда (г. Воронеж) от 25 июля 2019 г. Все документы, о которых идёт речь, в том числе и копии «дополнительных соглашений» имеются в распоряжении FLB.

В переводе с бизнес-юридического языка на обычный всё это означает следующее: насосы для установки на АЭС были заказаны, оплачены, на территорию России не ввозились, а ООО «Гидромаш» в лице директора Костарева, имея возможность вернуть деньги на территорию России, зачем-то постоянно продлевало сроки возврата уплаченных им денежных средств, причём часто не имея на это формального права. В результате Курская таможня назначила «Гидромашу» штраф в 9 624 993 рубля и 43 копейки. А арбитражные инстанции, куда жаловался «Гидромаш», этот штраф только подтвердили.

Бердянско-офшорные насосы, оплаченные Костаревым, пропали, деньги в Россию также не попали, но полмиллиона долларов (налом и безналом) и два многотонных агрегата – это не иголка. Где же они? Будем искать…

БОЛГАРСКИЙ ТРАНЗИТ

Из сферы административных правонарушений мы плавно перемещаемся в сферу уголовного делопроизводства. Как выяснилось, О.А. Костареву нужно было время для того чтобы «отмыть» бердянские насосы, поэтому и общаться с оперативниками-таможенниками он не спешил, и штраф игнорировал. На стр. 9 постановления Курской таможни, которое мы уже неоднократно цитировали, есть фраза: «Согласно письма УМВД России по г. Орлу (исх.28/24687 от 07.11 2018) материал проверки в отношении генерального директора ООО «Гидромаш» Костарева О.А. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1ст. 193 УК РФ … направлен по подследственности в СО (по Советскому району) СУ УМВД России по г. Орлу для принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ». Чтобы не перегружать читателей лишней информацией, скажем, что ст. 193 называется «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» и предусматривает до 5 лет лишения свободы, а ст. 144-145 УПК РФ трактуют вопросы возбуждения уголовных дел.

Но эта возможная уголовщина – сущая мелочь в сравнении с тем, во что может превратиться простая закупка пары бракованных насосов, следы которой тщательно скрываются. Судя по заявлению в правоохранительные органы, подписанному бывшими заместителями Костарева в ООО «Гидромаш», работавшими в период с 2009 по 2014 гг., насосы из Бердянска после покупки были отправлены не в Россию, а в Болгарию. Причина была одна: бракованные насосы с бердянской «пропиской» поставить на какую-либо российскую АЭС не было никакой возможности, и нужно было провести их «западный апгрэйд», а также сфабриковать соответствующие сопроводительные документы, благо в таких делах у Костарева уже был серьёзный, в том числе и уголовного плана, опыт.

В Болгарии есть предприятие под названием «Випом АД» (так зловеще по-болгарски пишется аббревиатура малого предприятия), на которое и попали контрафактные насосы. Почему именно туда? Мы нашли ответ и на этот вопрос. Вот перед нами отчёт о деятельности «Випом» за 2013 год. И прямо на первой странице есть важное указание о том, что 49,14% акций «Випом» принадлежит кипрской компании Pandect company limited, единоличным собственником которой является гражданин России, уже знакомый нам Костарев Олег Анатольевич! Он же единоличный собственник ООО «Випом» г. Москва…

Фрагмент отчёта о деятельности «Випом АД» с указанием бенефициаров

Для чего Костарев, во всяком случае, как считают его бывшие заместители и партнёры, поставил бракованные насосы из Бердянска на свой болгарский завод? «Со слов директора «Випом АД», после покупки на Украине их отправили в Болгарию, где на заводе «Випом» придали насосам товарный вид, подкрасили. Больше с ними ничего не делали, только поставили табличку, что они изготовлены предприятием «Випом АД» и напечатали для них паспорта.

Оборудования для производства таких насосов и дающего необходимую точность на предприятии «Випом» нет. Нет и никогда не было этих насосов в каталогах изготовляемой продукции «Випом АД» и на его официальном сайте».

Более того, по сфабрикованным документам нержавеющее литьё для «новых» насосов было якобы изготовлено на заводе в г. Плевен (Болгария), который к 2009 г. уже много лет не работал. Тем не менее, насосы были «легализованы», и началась операция по подготовке их к продаже генеральному сертифицированному подрядчику ОАО НПО «Гидромаш» (Москва).

А ПРОВЕРЯЛ ЛИ «РОСАТОМ» ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАСОСОВ?

Насколько нам известно, по регламентам «Росатома», представители заказчика, учитывая самые строгие требования к безопасности закупаемой продукции, должны принимать не только готовое оборудование, но и проверять весь цикл его производства, а также, если есть смежники, то и их производство тоже.

Во-первых, как мы предполагаем, у ОАО НПО «Гидромаш» как генерального сертифицированного подрядчика и у «Росатома» в целом должен был возникнуть законный вопрос: откуда взялась такая спецпродукция у предприятия из Болгарии, которое не имеет технической возможности производить насосы для АЭС, а производит для электростанций (не атомных) насосы марки ПЭ. В Россию же из Болгарии поставили именно питательные насосы энергетических блоков АЭС типа ПЭА 150-85.

Фрагмент каталога питательных насосов формы «Випом» АД. Насосов типа ПЭА среди них нет

Второй вопрос – это нержавеющее литьё для этих насосов, которое якобы изготовили в Плевене на неработающем заводе и привезли в г. Видин, где располагается «Випом». Происхождение этого литья, похоже, никто не проверял.

Подчинённые директора Олега Костарева М. Селютин, Г. Попов и директор завода «Випом» Г. Георгиев рассказывали, что об этом представители заказчика говорили, но потом «с принимающими продукцию представителями заказчика договорились за деньги, что они на все это закроют глаза».

Товарная накладная поставки насосов из Орла в Москву с «обновлённой» стоимостью насосов. Цена выросла с 5 до 22 миллионов рублей

«Болгарские насосы» ввезли в Российскую Федерацию по цене порядка 5 000 000 рублей, а продали ОАО НПО «Гидромаш» по цене 21 942 000 рублей. А затем с дополнительной наценкой от «сертифицированного поставщика» и через ещё одного посредника насосы с совершенно неясным происхождением попали на Калининскую АЭС и были установлены в машинной зале 4 энергоблока на отметке 0,0 м., по ряду «Б» в системе трубопроводов подачи питательной воды в парогенераторы, где служат для подачи питательной воды в парогенераторы при пуске (останове) энергоблока по сей день.

Отметим, что отказ этих насосов при определённом стечении обстоятельств может привести к фатальной аварии энергоблока, на котором они установлены.

ИЩЕТ ТАМОЖНЯ, ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ…

Правоохранительные органы, Орловская областная прокуратура, УМВД и УФСБ по Орловской области, получившие сообщения о возможной поставке контрафакта на Калининскую АЭС, естественно были обеспокоены. Шутка ли, «новый Чернобыль» с орловскими корнями. Тут уж всем достанется… И первым делом запросы были посланы на Калининскую АЭС. 13 марта 2017 года заместитель генерального директора – директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» Виктор Игнатов, проработавший к тому времени на Калининской АЭС менее девяти месяцев, дал ответ орловским силовикам. Ответ был кратким: «Результаты проверки возможных фактов поставки насосного оборудования ООО «Гидромаш» (г. Орел, ИНН 5751029965, ООО НПО «Гидромаш» (г. Москва, ИНН 7725203770), ЗАО «Росгидромаш» (г. Орел, ИНН 5752021341) на Калининскую АЭС показали, что с указанными организациями договора на поставку оборудования не заключались».

Ответ директора Калининской АЭС: «Договора на поставку оборудования не заключались»

Такой формальный ответ не устроил ни оперативников, ни надзорную инстанцию, и они потребовали деталей. И часть необходимого для дальнейшего расследования материала от Росэнергоатома получили. На этот раз ответ с Калининской АЭС был подписан и.о. заместителя директора по режиму и физической защите В.В. Базиным. Из него стало известно, что в 2013-2018 гг. оборудование указанными поставщиками не поставлялось (это точно, поставка была раньше). Стало известно и то, что договоры на более ранние поставки были уничтожены в связи с истечением срока хранения. Тем не менее «болгарские насосы» нашлись! По словам Базина, «насосы ПЭА 150-85 в количестве 2-х единиц были поставлены ОАО «НИАЭП» 25.08.2010 в соответствии с графиком поставки оборудования в рамках договора на строительство энергоблока №4 (договор от 26.08.2008 № 2008/232/29894). Указанные насосы были изготовлены АО «Випом» г. Видин, Болгария по заказу другого ОАО НПО «Гидромаш» (ИНН 7717030298) в рамках договора между ОАО «НИАЭП» и ОАО НПО «Гидромаш».

Ответ и.о. заместителя директора калининской АЭС по режиму и физической защите В.В.Базина

Это, если подойти строго, признание того, что на калининскую АЭС были поставлены насосы, якобы изготовленные предприятием, которое не имеет физической и технической возможности их производить! И предприятие это контролируется Олегом Костаревым, тем самым предпринимателем из Орла, который в 2009 году купил насосы в Бердянске, «апгрэйдил» их на своём заводе в Болгарии, а затем 7 июля 2010 года через свою структуру ЗАО «Росгидромаш-центр» (см. товарную накладную №549/1 от 7 июля 2010 г.) продал ОАО НПО «Гидромаш», которое перепродало их ОАО «НИИАП». А 25 августа 2008 года упомянутые изделия были поставлены на Калининскую АЭС, где стали важнейшей частью четвёртого энергоблока, запущенного в 2012 году.

Но на самом деле, это ещё не всё. В распоряжении редакции имеется постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, подписанное оперуполномоченным группы экономической безопасности и противодействия коррупции пункта полиции на режимном объекте МО МВД России по ЗАТО Озёрный и Солнечный Тверской области лейтенантом полиции О.И. Лобановым 25 ноября 2016 г. В постановлении констатируется, что в филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» был направлен запрос, а в отношении Олега Костарева было направлено поручение в УМВД России по г. Орёл с целью опросить его. Далее идёт констатация факта: «В настоящее время ответы на запросы и поручения не поступили». Как часто бывает в России, оказалось, что «на нет – и суда нет». И в связи с тем, что ответы на запросы не поступили, уголовное дело решили не возбуждать!





Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

А вот совсем свежий документ, датированный 14 марта 2019 г. «Заместитель руководителя Торжокского межрайонного следственного отдела СУ САК РФ по Тверской области подполковник юстиции Петров А.Н., рассмотрев материалы проверки № 130 пр-19 по сообщению о поставке контрафактных насосов на КАЭС», в конце концов постановил отказать в возбуждении уголовного дела по этому факту. Причина найдена замечательная: «Диспозиция ст. 215 УК РФ предусматривает наступление уголовной ответственности в случае нарушения правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов атомной энергетики, если это могло повлечь смерть человека или радиоактивное заражение окружающей среды, в данном случае отсутствует состав вышеуказанного преступления».

То есть погибнут люди, будет заражение или его опасность, тогда и начнём действовать…

Ответ из Торжокского отдела СУ СК РФ по Тверской области

Вообще-то тогда действовать и возбуждать уголовные дела может быть просто некому. Торжокский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области находится по прямой в 92 километрах от КАЭС. Напоминаем, что до Москвы от КАЭС около 360 километров, до Санкт-Петербурга – 320, до Твери – 125. И успеют ли в Торжке возбудить уголовное дело в случае аварии из-за выхода из строя контрафактных насосов – большой вопрос…

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА НЕ ГОРЯТ…

Агентству федеральных расследований FLB.ru стал известен ряд обстоятельств, которые связаны с приведённой в заявлениях в прокуратуру, УМВД и УФСБ по Орловской области информацией о том, что гражданин Костарев О.А. в своё время уже попался на том, что руководил изготовлением контрафактной продукции. Поэтому «украинско-болгарская» сделка 2010 года проводилась им с тщательным учётом тех ошибок, в результате которых он уже получал уголовное дело. В сообщении о преступлении говорится: «Это не первый случай поставок контрафакта Костаревым О.А. Ранее против него было возбуждено уголовное дело из-за поставки контрафактной продукции потребителям, проводились обыски, было обнаружено много бирок и паспортов различных заводов-изготовителей, а также чистые бирки и бланки паспортов. Но потом он, по его словам, это дело «выкупил» и уничтожил».

Прелюбопытнейшая история! 24 июля 2007 года в отношении Костарева Олега Анатольевича и Яшина Владимира Николаевича было возбуждено уголовное дело № 280610, которое расследовалось Следственным управлением Следственной части при УВД по Орловской области. Вменяемая Костареву статья — это ст. 180 ч. 3 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), совершенное группой лиц, неоднократно, по предварительному сговору». Санкция по ней – максимум 4 года лишения свободы.

И в этом деле также фигурировало предприятие, относящееся к атомной отрасли. Сибирский химкомбинат (ФГУП СХК) был создан в 1949 году для получения урана-235 и плутония-239. Именно ему в 2004 году гражданин Костарев, представившись дилером предприятия ОАО «Ливгидромаш», продал два контрафактных насоса марки 1 Д 1600-90 «а». В 2006 году случилась аварийная ситуация – один из насосов вышел из строя. В октябре 2006 года Федеральное агентство по атомной энергии послало претензионное письмо в адрес «Ливгидромаша». Вот тут и выяснилось, что на этом предприятии такие насосы не производились и Сибирскому химкомбинату не поставлялись. В тексте обвинительного заключения по делу Костарева говорится, что следователи выяснили: Костарев реализовывал насосы подконтрольного ему болгарского предприятия «Випом» под маркой ОАО «Ливгидромаш». Им вместе с обвиняемым по тому же делу Яшиным были заменены заводские маркировочные таблички, другие идентификационные данные, изготовлены фальшивые паспорта. Доказанный ущерб, нанесённый правообладателю – ОАО «Ливгидромаш», составил порядка полумиллиона рублей, что является крупным размером. Конечно, это не прибыль от продажи бердянских насосов под видом випомовских в несколько десятков миллионов, но всё же уголовное преступление.

Прокурор Александр Гринёв, утвердивший обвинительное заключение

Расследование шло успешно, обыски, выемки, допросы свидетелей проводились вовремя, вещдоки были в наличии. 28 декабря 2007 года заместитель начальника СЧ СУ при УВД по Орловской области подполковник юстиции А.В. Пономарёв подписал обвинительное заключение, а 5 января 2008 г. прокурор Северного района г. Орла старший советник юстиции Гринёв А.Е. утвердил его. Дело должно было уйти в суд, но не ушло, а просто исчезло. С прокурора Гринёва спрос небольшой, он подписал заключение, а потом в том же 2008 году отбыл для прохождения службы в Рязань (сейчас он прокурор Вологодской области).

Следователь, которая вела дело и не могла понять, каким образом оно исчезло, по «случайному» совпадению через какое-то время отправилась служить вместе с прокурором. А дело № 280610 исчезло, как утверждал Олег Костарев в разговоре со своими партнёрами, он его вместе с гражданином Афиногеновым сжёг. СУ СК РФ по Орловской области начало проверку в отношении исчезновения материалов уголовного дела, и сейчас оно по крупицам восстанавливается. Самое главное – удалось найти обвинительное заключение в полном объёме, в котором есть и выдержки из показаний свидетелей, и фототаблицы и все остальные необходимые для суда материалы.

1 страница обвинительного заключения по делу Олега Костарева и Владимира Яшина

Уголовное дело № 280610 было приостановлено 29 августа 2008 г. и частично восстановлено СУ УМВД по Орловской области в 2017 году. Дальнейшая судьба его пока неизвестна, как неизвестна и судьба высокотехнологичного оборудования более чем сомнительного происхождения, у которого «чистые» документы, но «грязная» история. А от работы этого «украинско-болгарского» оборудования, поставленного на Калининскую АЭС, могут зависеть жизнь и здоровье миллионов людей…

Воронецкий Сергей

https://flb.ru/1/3887.html