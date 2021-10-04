Две пожилые орловчанки стали жертвами дистанционных мошенников

Полиция в очередной раз призывает граждан к бдительности при совершении финансовых операций.

Как сообщает УМВД по Орловской области, в отдел полиции № 1 (по Железнодорожному району) обратилась орловчанка 1944 года рождения. Пенсионерка рассказала, что на одном из сайтов бесплатных объявлений разместила публикацию о продаже гаража. Через некоторое время ей позвонил покупатель, который выразил готовность перевести денежные средства за недвижимость, однако для оформления необходимых документов и произведения транзакции ей необходимо перевести часть денежных средств на счет покупателя. Женщина направилась к ближайшему банкомату и перевела на указанный номер 25 тысяч рублей. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.

Также в УМВД России по г. Орлу обратилась женщина 1941 года рождения. Пенсионерке по телефону сообщили, что средства на ее вкладе в банке находятся в опасности, их пытаются похитить злоумышленники, поэтому деньги необходимо перевести на безопасный счет. Пенсионерка пошла в банк, где обналичила хранящиеся на депозите средства, после чего направилась к терминалу и перевела на несколько счетов все свои сбережения – 90 тысяч рублей.

По данным фактам следственными подразделениями СУ УМВД России по городу Орлу возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие преступлений.

Полиция в очередной раз предупреждает: если вам позвонили с номеров 8-495, 8-499, 8-800, либо любого другого номера, представились сотрудником банка или правоохранительных органов и сообщили, что с вашим счетом происходят подозрительные операции, произошло несанкционированное списание денежных средств, выполнен вход в ваш личный кабинет, либо на вас оформили или пытаются оформить кредит, знайте – это мошенники! Ни один работник банка или сотрудник правоохранительных органов никогда не будет звонить гражданину с предложением перевести деньги на «безопасный» счет.