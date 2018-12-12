Две трети больных ОРВИ орловцев — дети

На прошлой неделе (с 3 по 9 декабря) к врачам за помощью обратилось 4 274 заболевших ОРВИ. Дети в возрасте до 14 лет составили 66,2% от общего числа заболевших. Недельные эпидемические пороги заболеваемости не превышены ни в одной возрастной группе. Карантин для разделения детей и прекращения контактов вводится лишь в отдельных классах. Так, в 9-ти школах Орла ученики получили дополнительные каникулы. Родителей просят не отправлять на занятия детей с признаками острых респираторных инфекций, так как своевременная изоляция заболевших позволяет эффективно предотвратить распространение респираторных инфекций.

Снизить риск заражения респираторной инфекцией поможет соблюдение простых мер неспецифической профилактики:

— Чаще мойте руки с мылом, особенно при возвращении с улицы.

— Регулярно проветривайте и делайте влажную уборку в помещениях.

— Избегайте контакта с людьми, имеющими признаки заболевания ОРВИ, при невозможности исключения общения пользуйтесь защитными, лучше одноразовыми масками.