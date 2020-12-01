1 декабря 2020



Две выставки монет открылись в Орле (6+)

Одна из них − «Время и деньги» − расположена в вестибюле главного здания Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева. Она приурочена к 160-летию Банка России и 155-летию Отделения Орел. Выставка посвящена истории денег: на стендах представлены интересные факты о деньгах и их эволюции.

В здании «Ледовой арены» на улице Алроса орловчане могут увидеть «Монеты славы»: экспозиция расскажет о знаковых спортивных событиях и выдающихся спортсменах нашей страны. На больших фотопанно жители и гости города увидят увеличенные изображения памятных монет, посвященных спорту, и невооруженным глазом смогут рассмотреть все тонкости рисунка, на них изображенного. Выставка «Монеты славы» будет работать в «Ледовой арене» до 7 декабря, после чего переедет в легкоатлетический манеж Орловского училища олимпийского резерва.

Как рассказали в орловском отделении Банка России, первый выпуск «спортивных» монет в нашей стране был посвящен Олимпиаде-1980. С тех пор монеты на спортивную тематику Банк России выпускает регулярно. В настоящее время спорту посвящено около 200 монет. Каждая монета − произведение искусства, над которым в свое время трудились лучшие художники-медальеры.

 

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Опубликовано 01 Дек 2020 в 12:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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