5 августа 2020



Движение автобусов по мосту Дружбы народов возобновится с 8 августа

В связи с открытием моста Дружбы народов после капитального ремонта с этой субботы, 8 августа, возобновится движение автобусных маршрутов №3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК» и №25 «ул. Ливенская — школа №50» в соответствии с утверждённым реестром, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Так, маршрут №3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК» будет двигаться по улицам Ливенской, 1-й Курской, 5 Августа, Розы Люксембург, Комсомольской, 1-й Посадской, Брестской (обратно — Тургенева), Полесской, Лескова, Наугорскому шоссе.

Маршрут №25 «ул. Ливенская — школа №50» будет курсировать по улицам Ливенской, Молдавской, Ростовской, 1-й Курской, 5 Августа, Розы Люксембург, Комсомольской, 1-й Посадской, Брестской (обратно — Тургенева), Полесской, Октябрьской, Приборостроительной, Матвеева, Игнатова, Цветаева.

 

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Опубликовано 05 Авг 2020 в 17:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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