Движение по дачным маршрутам будет организовано с 20 апреля

Администрация города Орла в период дачного сезона 2019 года будет курировать работу трех маршрутов: №55 «Железнодорожный вокзал — Карачевские дачи», №61 «ул. 1-я Посадская — озеро Светлая жизнь», №65 «ул. 1-я Посадская — дачи Гать».

По маршруту №55 ежедневно будет курсировать один автобус вместимостью не менее 35 мест. На маршруты №61 и №65 в рабочие дни планируется выпускать один автобус вместимостью не менее 35 мест, в выходные и праздничные дни — один автобус вместимостью не менее 60 мест или два автобуса вместимостью не менее 35 мест.

Стоимость проезда в дачных автобусах составит 20 рублей при оплате наличными и 17 рублей при оплате банковской картой. Кроме того, будет действовать Единый социальный проездной билет для федеральных и региональных льготников. Его стоимость — 450 рублей за 60 поездок на 33 дня.

Дополнительно на указанных трех маршрутах будет действовать месячный проездной билет стоимостью 250 рублей за неограниченное количество поездок. Право на его приобретение имеют пенсионеры всех категорий, многодетные матери и отцы, одинокие матери, инвалиды, дети-инвалиды и их опекуны и попечители, ветераны боевых действий, почетные доноры СССР и России.

По информации администрации города Орла.