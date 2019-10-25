25 октября 2019



Движение по мосту «Дружбы народов» полностью закроют

Такое решение было принято на последнем заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Накануне состоялся комиссионный выезд на объект для осмотра конструкций совместно со специалистами управления капитального строительства (как заказчика), КУ ОО «Орелгосзаказчик» (осуществляющего технический надзор), с авторами проекта и подрядчиком ООО «Ремспецмост», а также депутатами городского и областного советов, рассказал первый заместитель главы администрации Орла Олег Минкин.

В ходе осмотра был выявлен сдвиг шарнирной опоры и устоя под восьмой опорой, находящейся на правом берегу Оки. После снятия асфальтового покрытия произошло подмывание балки и обнажились стыки. Также наблюдаются трещины и просадки. Такое техническое состояние моста вызывает угрозу для здоровья и жизни граждан, отметил Олег Минкин. Данную ситуацию подтвердил и Юрий Капустин, начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу.

Помимо этого при осмотре моста «Дружбы» сотрудниками Госавтоинспекции выявлен ряд дефектов, которые угрожают безопасности дорожного движения. В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций администрации Орла выдано предписание на необходимость введения ограничения вплоть до закрытия движения по мосту. Данная инициатива была принята единогласно.

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил своему заместителю по вопросам городского хозяйства и транспорта Евгению Гришину проработать вопрос организации дорожного движения с учетом закрытия моста «Дружбы» и схему установки предупреждающих знаков, обследовать и принять меры по путям объезда. Также с учетом закрытия движения будет рассмотрена возможность по запуску дополнительных маршруток для обеспечения транспортной доступности населения.
Олегу Минкину и начальнику управления капитального строительства Сергею Костикову предстоит составить график производства работ по капитальному ремонту моста с учетом соблюдения требований и правил по безопасности, а также обеспечить его выполнение в предусмотренные сроки. По информации первого заместителя, для удобства граждан закрытие моста «Дружбы» произойдет только тогда, когда подрядчик будет готов приступить к выполнению работ.

 

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Опубликовано 25 Окт 2019 в 13:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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