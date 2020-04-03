3 апреля 2020



Движение по Высоковольтной снова открыто

Орёлводоканал завершил прокладку водовода на ул. Высоковольтной раньше обещанного срока (10 апреля). Как напомнили в пресс-службе горадминистрации, прокладка водовода проводилась с 3 марта на отрезке от дома №8 по ул. Высоковольтной до транспортной развязки с автомобильной дорогой М-2 «Крым». Для этого потребовалось полностью перекрыть участок, так как проезжая часть там достаточно узкая.

Как уточнил директор Орелводоканала Василий Иванов, на участке проложено 710 м полиэтиленовых труб диаметром 800 мм. Строительство водовода продолжается. Он будет кольцевым, длиной в 2 км 317 м, и проляжет по участку от Лужковского водовода до Кромского шоссе. Новый объект повысит мощность всей городской водопроводной сети, улучшит качество воды для жителей Знаменки, Заводского и Советского районов. Завершение строительства планируется в октябре этого года.

 

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Опубликовано 03 Апр 2020 в 18:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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