Движение по Высоковольтной снова открыто

Орёлводоканал завершил прокладку водовода на ул. Высоковольтной раньше обещанного срока (10 апреля). Как напомнили в пресс-службе горадминистрации, прокладка водовода проводилась с 3 марта на отрезке от дома №8 по ул. Высоковольтной до транспортной развязки с автомобильной дорогой М-2 «Крым». Для этого потребовалось полностью перекрыть участок, так как проезжая часть там достаточно узкая.

Как уточнил директор Орелводоканала Василий Иванов, на участке проложено 710 м полиэтиленовых труб диаметром 800 мм. Строительство водовода продолжается. Он будет кольцевым, длиной в 2 км 317 м, и проляжет по участку от Лужковского водовода до Кромского шоссе. Новый объект повысит мощность всей городской водопроводной сети, улучшит качество воды для жителей Знаменки, Заводского и Советского районов. Завершение строительства планируется в октябре этого года.