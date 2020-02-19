Дворовые территории, не пережившие зиму, отремонтируют по гарантии

В Орле проведут обследование дворовых территорий, на которые всё еще распространяется гарантия.

Напомним, гарантия на ремонт дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды» составляет четыре года. Если в этот срок заказчик в лице УКС выявит дефекты, подрядчик обязан устранить их за счёт собственных средств.

Как сообщает администрация города Орла, в текущем году предстоит отремонтировать ещё 65 дворовых территорий. Дизайн-проекты по всем объектам согласованы с жителями, проектно-сметные документации прошли экспертизу.

Торги по определению подрядчиков состоятся в конце февраля, а уже в марте с ними начнут заключать муниципальные контракты. Ремонтные работы стартуют с наступлением благоприятных погодных условий, а завершатся к 1 сентября 2020 года.