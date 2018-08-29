Дворы и задворки

№29 (522) от 29 августа 2018 г.

Ремонт дворов в этом году организован гораздо эффективнее, чем год назад. Однако, и в 2018-ом жители столкнулись с уже знакомыми им проблемами в виде застоя воды на свежеуложенном асфальте, срывом сроков исполнения работ, переделками и недоделками. Как перестать наступать на одни и те же грабли, особенно накануне планируемого увеличения выделяемых средств на ремонты дворов — пытались выяснить народные избранники. Тему во всех деталях рассмотрели сразу на двух профильных комитетах областного и городского советов. И если реакция депутатов облсовета была сдержанной, то их городские коллеги оказались не такими благодушными — тема получит развитие на очередной сессии.

Взгляд из области

Если в прошлом году на ремонт дворов «зашло» всего четыре организации (причем только две были местными), то в этом году список строительных фирм, привлеченных к работам, вырос до 11, и девять из них — наши, орловские. Как рассказал председатель комитета облсовета по строительству Геннадий Сафонов, пока в списке работ по дворам всего четыре вида работ. Остальное можно делать только за счет средств жителей. Депутаты обращаются в центр, чтобы можно было расширить список видов работ.

Споры возникли по предложению делать комплексный ремонт (то есть сразу и капремонт дома, и ремонт двора). Как отметили и в городе, и в области — очень сложно согласовать действия двух совершенно разных организаций-подрядчиков, тем более, у каждой еще могут быть и свои непредвиденные обстоятельства, влияющие на срок выполнения. Самым наглядным примером неудачного симбиоза для рядовых орловцев может служить ремонт улицы Ленина, когда попытались совместить ремонт тротуаров и фасадов зданий (для которых необходимо было ставить строительные леса как раз на тротуары). Поэтому и городские, и областные депутаты высказывали обоснованные аргументы, что подобные совмещения работ в техническом плане имеют массу трудностей. Более того, при всех очевидных плюсах, любая задержка, допущенная одним из исполнителей, может негативно сказаться на сроках работы другого, что повлечет штрафные санкции для вообще невиновной организации. Наконец, сама логика строительного процесса показывает, что вначале необходимо провести все работы по дому, а уже потом заниматься благоустройством прилегающей территории.

Гораздо интереснее ситуация взаимосвязи с другими программами и проектами. Например, двор отремонтировали, а подъездные пути к нему — как были, так и остались разбитыми. Поэтому в Орле решили привязать ремонт проезжей части именно к тем дворам, которые попали в программу благоустройства. Пока, к сожалению, в список счастливчиков войдут только несколько адресов. А вот к следующему году этот перечень обещали расширить.

Самое парадоксальное – это очередной срыв сроков выполнения работ. Уже в феврале муниципалитеты знали, в каком объеме они получат деньги на реализацию программы. А проекты должны были готовить еще минувшей осенью. Между тем, как выяснилось на городском комитете, ремонт практически половины дворов не уложится в заявленные ранее сроки (до 1 сентября). Их обещают доделать лишь к концу сентября, а это повлечет штрафные санкции к исполнителям. Кроме того, городские депутаты попросили власти на ближайшей сессии подробно рассказать, какие причины привели к очередному срыву заранее оговоренных и даже рассчитанных с запасом сроков.

Еще одна тема, по которой не удалось прийти к общему знаменателю ни на областном, ни на городском комитетах — это авансирование работ. Напомним, чтобы обезопасить бюджет от недобросовестных исполнителей, было принято решение не давать авансы на выполнение работ, а оплачивать их только по факту, после приемки. Но, как выяснилось, такой подход привел к серьезным проблемам с проведением аукционов в районах области, где не так много подрядчиков. В итоге районным властям рекомендовали быть более гибкими. Если на первый аукцион никто не заявился, необходимо включать авансы или предусматривать оплату работ поэтапно. Также отсутствие авансов делает проблематичным участие организаций малого бизнеса в работах по ремонту дворов. Поэтому на одной чаше весов — защита бюджетных средств от недобросовестных исполнителей, а на другой — поддержка малого бизнеса. И властям необходимо искать баланс, чтобы и деньги сберечь, и малый бизнес не похоронить.

Взгляд городских властей

Честно и достаточно подробно прошелся по «болевым точкам» замглавы городской администрации Олег Минкин. В частности, что касается приемки уже отремонтированных дворов, то практически в каждом десятом случае подрядчика заставляют переделывать некачественные работы. Приемка ведется с привлечением лаборатории, так что схитрить и сэкономить на толщине или качестве асфальта не получится. А вот почему работы выполняются некачественно, подробно расскажем чуть ниже.

Еще одна сложная тема — это порядок софинансирования программы благоустройства дворов, в частности, привлечение средств жителей МКД. Как оказалось, механизма привлечения денег жильцов до сих пор нет. Другие регионы нашли решение через вовлечение в процесс управляющих компаний, но в Орле хотят проработать свой механизм. Правда, деталей так и не озвучили, но обещали к следующему году запустить нововведение в полном объеме.

Следующая болевая точка — это минимальный перечень работ. Когда строители выполняют все запланированное, то у жильцов возникает вопрос, к примеру, подсыпки газонов черноземом. В рамках текущего ремонта это делать нельзя. Как отметил Олег Минкин, практически в каждом ремонтируемом дворе жители обращаются с просьбой решить проблемы газонов. Решением могло бы стать расширение минимального перечня работ. Та же история и с детским или спортивным оборудованием. Далеко не везде, где проходит ремонт двора, детские площадки можно назвать нормальными. Хотелось бы это оборудование заменить, но в минимальном перечне такого пункта нет.

Остановился Олег Минкин и на участии управляющих компаний в работах на территории МКД. Ряд компаний пошли на встречу просьбам властей и вносят свою лепту в ремонт входных групп, поправляют ступеньки, козырьки, меняют входные двери. Но, во-первых, на диалог с властями идут не все, и, во-вторых, как отметил Олег Минкин, хотелось бы повысить активность самих УК, поскольку, как уже упоминалось, не все просьбы жителей могут быть выполнены в рамках программы ремонта дворов.

Достаточно масштабная проблема, которая выявилась в ходе ремонта дворов, в будущем будет только множиться. А решения она пока не имеет. Олег Минкин рассказал, что чем больше становится твердого покрытия во дворах и между ними — тем больше ливневых стоков попадают на территорию домов. Раньше бордюров было меньше, и вода естественным образом уходила в рельеф, в землю, на газоны. Теперь перед властями встает проблема создания ливневых систем районного значения. Многие старые дождеприемники уже давным-давно закатаны в асфальт. Возобновить работу старых систем проблематично — необходимо создание новых систем ливневой канализации.

При этом проектировщиков просили обратить внимание на такие дома, которые имеют общую дворовую территорию. Сейчас, к сожалению, есть случаи, когда один дом попадает в программу ремонта дворов, а соседний — нет. В итоге полдвора новые, полдвора старые.

Два пишем — три в уме?

На заседании областного комитета получила подтверждение и ранее звучавшая информация о том, что в сметах на проведение работ закладываются нереальные цифры. Наше издание подробно писало об этом в материале «Средства у нас есть. У нас ума не хватает» в №24 (517) от 25 июля 2018 г. Но тогда речь шла о ремонте дорог. Как оказалось, точно такая же ситуация складывается и с ремонтом дворов. Нереальные цифры закладываются в проект на самой начальной стадии. На проблему обратили внимание сразу двое выступавших, причем главный специалист-сметчик «Орелгосэкспертизы» Наталья Субботина рассказала о причинах происходящего. А представитель фирмы-подрядчика рассказала, чем оборачивается выполнение работ по заведомо неверным расценкам.

— Документация к нам приходит очень плохая. Есть, конечно, объекты, где хорошо составлены ведомости объемов и все виды работ учтены. Но есть случаи (смеется), когда некоторые проектировщики, даже не выезжая на место, составляют ведомости объемов работ. Мы делаем проверку достоверности на основании представленной ведомости. Она должна быть согласована с собственниками или представителями администрации. И во многих случаях ряд работ именно не представлен, не учтен заранее проектировщиком. Многие не предоставляют дизайн-проекты. Да и по дизайн-проекту нельзя сказать, какие дополнительные работы учтены, а какие – нет. Колодцы, например, в дизайн-проекте не отражены. Мы проверяем на соответствие расценок, которые есть в федеральном реестре сметных нормативов. Нам в феврале пришли на экспертизу дворы, у нас первый квартал 2018 года, а индексы, которые у нас были — на второй квартал 2017 года! Потому что нас, Орловской области, не было в индексах от Минстроя. Я не знаю, кто у нас в области занимается проблемами ценообразования. Но не было индексов. Мы, получается, делали документацию, и город делал, и по области — все считалось по индексам второго квартала 2017 года, когда на дворе был уже февраль 2018-го! То есть мы отставали, получается, более чем на полгода! — отметила Наталья Субботина.

Как выяснилось, кроме ценообразования есть проблема элементарного анализа. Например, в документах не анализируют стоимость щебня. А между тем, в области просто нет щебня необходимого качества — его нужно везти из других регионов. Никто не обращает внимание на стоимость асфальта. Асфальт подорожал в мае. Зато когда никто не выходит на торги, начинаются жалобы от властей, что некому ремонтировать дворы.

Представитель московской фирмы-подрядчика ООО «ГИАТТ» Раиса Тишанова подтвердила, что приходится порой переделывать работу, так как фактически выполненный объем не соответствует проектной документации. В расчетах не указываются, например, транспортные услуги. Ведь не все фирмы имеют свой автотранспорт. А чтобы привезти машину асфальта, нужно 5 тысяч на один рейс. В расценках аренда авто не заложена. А уж применять индексы 2017 года — это вообще не укладывается ни в какие рамки. Пропадает всякое желание участвовать в подобных аукционах, — отметила представитель подрядчика.

Между тем, настораживает тот факт, что уже второй раз заходит речь про несоответствие заложенных в сметы цифр и реальной стоимости работ, а ответной реакции властей не наблюдается. Не собрана межведомственная комиссия, не начато расследование — как вообще такое могло произойти. Не наказаны виновные. Все это, вкупе с тем фактом, что в очередной раз сорваны сроки выполнения ремонта дворов, позволяет предположить, что и в следующем году Орловская область и, в частности, Орел смачно наступят на те же грабли. В 2018-ом от похода по прошлогодним граблям пострадали только жители некачественно и не в срок отремонтированных дворов. Причем, если по качеству все же есть надежда на исправление ситуации, то кто, когда и как будет отводить воду от дворов-утопленников — так и не прозвучало. Не названы сроки ремонта подъездов к новым дворам. Опять же механизм софинансирования из средств жителей так и не разработан. Так что к проблемам ремонта орловских дворов нашему изданию придется возвращаться и еще не раз.

Сергей Миляхин