27 августа 2021



«Дворянское гнездо» в Орле закатают в плитку за 100 млн рублей

“Дворянское гнездо” в Орле станет частью единого пешего туристического пространства: площадь Жукова, Парк Победы, Детский парк, улица Ленина. Конкурс на лучшую концепцию развития “Дворянского гнезда” был объявлен в конце 2019 года. Победителем стало ООО «Хэдс Групп», — напомнили в пресс-службе обладминистрации. В рамках проекта предлагается разбить всю территорию на три ключевые зоны, которые будут отвечать запросам жителей всех возрастов. На нижнем уровне вблизи реки Орлик планируется сделать площадь с круглой сценой, которая подойдет как для больших, так и для малых мероприятий. Также в планах — восстановить пляж и причал, на котором можно арендовать лодку или катамаран.

Напомним, купаться в Орлике в районе Дворянского гнезда категорически не разрешает Роспотребнадзор, который каждый год отбирает пробы воды. Устройство пляжа, на котором заведомо нельзя купаться, повлечет серьезную проблему — орловцев придется регулярно отгонять от воды. И это на благоустроенном пляже, в устройство которого планируют вложить серьезные миллионы! Но самое циничное, что в Орле катастрофически не хватает оборудованных мест для купания! Однако на все предложения жителей сделать еще один пляж, где (в отличие от Дворянки) можно будет купаться — власти всегда отвечают стандартно: нет денег.

В литературном сквере предлагается создать безбарьерную среду, объединив все музеи в единое пространство. Избавление этой территории от высоких заборов сделает сквер привлекательным для посетителей. Здесь предлагается объединить территории дома Лескова и Лизы Калитиной, создав единое пространство с центральным входом. Здесь же будет располагаться визит-центр, где каждый посетитель сможет получить карту достопримечательностей и маршрутов по всей территории. Яблоневый сад и липовые аллеи с птичниками будут располагать людей к спокойному отдыху, а в выставочных павильонах можно будет ознакомиться с искусством местных художников.

 

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Опубликовано 27 Авг 2021 в 12:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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