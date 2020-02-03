3 февраля 2020



Двух экс-полицейских обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и кражах

Следственными органами СК России по Орловской области бывшим должностным лицам из числа руководства МО МВД России «Новодеревеньковское» УМВД России по Орловской области: заместителю начальника и начальнику отделения ОГИБДД предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

В настоящее время в отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другой обвиняемый помещен под домашний арест.

По данным следствия, обвиняемые в августе 2019 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно завладели 35 тоннами пшеницы, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, и 24 тоннами семян рапса, принадлежащего ООО «Орел-Агро-Продукт», распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению, реализовав его третьим лицам.

Таким образом, преступными действиями обвиняемых индивидуальному предпринимателю причинен материальный ущерб на суму 280 тысяч рублей, ООО «Орел-Агро-Продукт» — на сумму 624 тысячи рублей соответственно.

Указанные преступления выявлены при содействии сотрудников УФСБ и УМВД.

Обвиняемые вину не признали и считают предъявленное обвинение надуманным.   Расследование продолжается, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 03 Фев 2020 в 16:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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