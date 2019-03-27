Двух курян осудили за преступления 18-летней давности, совершенные во Мценском районе

Осуждены два жителя Курской области за преступления, совершенные более 18 лет назад на территории Орловской области.

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора жителям Курской области Джиоеву и Бородину. В зависимости от роли каждого они признаны виновными судом присяжных в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), п.п. «б», «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение, ношение оружия и боеприпасов).

Следствием и судом установлено, что осужденные, предварительно вступив в преступный сговор, в декабре 2000 года на объездной автодороге города Мценска остановили автомобиль знакомых предпринимателей, уроженцев Курской области, которые возвращались из Москвы домой и при себе имели денежные средства от реализации мясной продукции. После чего злоумышленники с целью завладения денежными средствами, применив огнестрельное оружие, совершили разбойное нападение. Однако потерпевшим, несмотря на полученные ранения, удалось скрыться и получить своевременную медицинскую помощь.

После совершенного преступления Джиоев скрылся за пределами Российской Федерации, а для установления причастности к совершенному преступлению Бородина в прошлые годы не хватало необходимых доказательств.

В ходе предварительного расследования по указанному уголовному делу был проведен комплекс необходимых следственных действий, несмотря на то, что с момента совершения преступления прошло более 18 лет, повторно были установлены и допрошены все участники тех событий, следователи неоднократно выезжали на территории соседних регионов для проведения следственных действий, проведены дополнительные судебные экспертизы и следственные эксперименты. Следствию удалось изобличить и задержать преступников, собрать необходимую для суда доказательственную базу.

Суд приговорил Джиоева к 14 годам лишения свободы, Бородину назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима, информирует СУ СК по Орловской области.