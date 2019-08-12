12 августа 2019



Двум орловцам дали реальные сроки за повторное управление автомобилями в состоянии опьянения

7 августа Орловский областной суд рассмотрел два аналогичных дела в отношении орловцев, которые были признаны виновными и осуждены за управление автомобилями в состоянии опьянения, при этом они имели судимости за совершение преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ.

В обоих случаях орловцы управляли автомобилями в состоянии опьянения до тех пор, пока не были остановлены сотрудниками полиции и не отстранены от управления.

В первом случае суд назначил орловцу наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.

Во втором — к 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года.

Осужденные посчитали приговоры чрезмерно суровыми и обжаловали их в апелляции.

Орловский областной суд не нашел оснований для смягчения приговоров, учитывая в том числе и то, что предыдущие наказания в виде обязательных работ и лишение права управления транспортным средством не возымели на осужденных должного воздействия.

Таким образом, приговоры были оставлены без изменения, информирует пресс-служба Орловского областного суда.

 

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Опубликовано 12 Авг 2019 в 13:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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