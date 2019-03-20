Дырявые крыши починят

№10 (547) от 20 марта 2019 г.

В Орле в этом году в Орле планируют приступить к массовому ремонту текущих крыш. Как писало наше издание, нынешней зимой из-за обильных снегопадов и действий УК по удалению наледи орловцы завалили городскую администрацию жалобами на протекающие кровли, так как УК не реагировали на заявления жильцов и не устраняли протечки. При этом, как стало известно на заседании комитета по ЖКХ областного совета, в Орле сложилась просто фантастическая ситуация с наказанием управляющих компаний.

Протечки есть, штрафов нет

Как рассказала депутатам руководитель областной жилинспекции Татьяна Горбашева, в прошлом году размер штрафов на УК, наложенных по результатам проверок жилинспекции, составил 4,5 миллиона рублей. А в этом году суды не вынесли еще ни одного решения о наложении штрафов! Ни одного! И хотя число жалоб исчисляется сотнями, составлено и передано для рассмотрения в суды всего 25 протоколов. Причина такого парадокса, по словам Горбашевой, — в механизме фиксации нарушений. Дело в том, что факт протечки крыши должен быть установлен во время проведения проверки. А на нее отводится 30 дней с момента получения заявления от пострадавших жителей. Вторая проблема — острая нехватка специалистов. По всем адресам для составления актов выезжают всего шесть человек плюс начальник профильного отдела. Третье препятствие: для наказания УК необходимо составить акт осмотра кровли. А в большинстве случаев этому мешает то, что она покрыта снегом и наледью. В итоге УК успешно уходят от ответственности. И это при том, что с начала года от орловцев в жилинспекцию поступило более 2000 жалоб. 90% из них касаются неудовлетворительного состояния общедомового имущества.

Впрочем, выход есть — капитальный ремонт крыш за счет средств фонда капремонта. На комитете рассказали, что в этом году запланировано починить не менее 100 крыш. Сейчас ведется подготовка необходимого пакета документов. Предполагается, что программа по ремонту крыш будет выстроена по аналогии с уже действующей по модернизации лифтов. Кстати, как уточнил заместитель председателя областного правительства по развитию инфраструктуры Николай Злобин, работа по капитальному ремонту самых проблемных крыш началась еще в прошлом году (а именно, началась подготовка всех необходимых документов). Уже разработаны проекты на ремонт 40 крыш, из них в областном центре порядка 20 домов. Таким образом, в этом году запланировано капитально отремонтировать 100 кровель. Но это программа-максимум. Позднее, в ходе обсуждения, была названа более реальная цифра — всего 60 крыш. Остальные, скорее всего, перейдут в работу на следующий год. Хотя документы на их ремонт будут подготовлены уже в 2019-ом.

Никак не была раскрыта тема установки на кровлях противоледных систем. Хотя на комитете о ней вспомнили. Уже не раз говорилось, что именно очистка крыш от наледи и приводит к повреждениям и последующему дорогостоящему ремонту. Если же подготовиться к зиме заранее и установить противоледные системы по периметру крыши, то можно убить двух зайцев: и сохранить жизни людей, так как никого не убьет сорвавшейся наледью, и сберечь кровлю от повреждений. Никак не раскрыли областные чиновники и тему оснащения подобными системами новостроек. Будут ли строители заботиться о безопасности местных жителей и закладывать системы защиты крыш от наледи или спихнут эту головную боль на покупателей квартир — осталось неизвестно. И отсутствие ответа на вопросы, которые касаются жизни и здоровья людей, говорит о многом. Кстати, стиль работы, когда ведется «героическая» борьба с последствиями, вместо того, чтобы устранять причины проблем — очень характерен для Орловщины.

Дела строительные

Сразу три темы, плотно связанные со строительной сферой, были затронуты в ходе заседания профильного комитета областного совета. Первая — это какие сюрпризы ждут строительную отрасль в связи с изменившемся законодательством. Вторая — перспективы появления в Орловской области новых обманутых дольщиков. Третья — расселение аварийного жилья.

С начала 2019 года вступили в силу изменения федеральное законодательство. Как повлияет на строительную отрасль введение эскроу-счетов и проектного финансирования, рассказал начальник управления госстройнадзора Андрей Емец. Если строительные организации до 1 июля вложили в стройку более 30% необходимых средств и заключили договоры с количеством дольщиков более 10%, то им разрешено достроить объекты по старой схеме. После этой даты все новые стройки будут осуществляться через проектное финансирование. В этом году большинство орловских объектов еще будут достраиваться по старой схеме, отметил Андрей Емец. В надзоре сейчас находится 52 дома по всей области. И по предварительным оценкам, лишь 15 из них не в той степени готовности, чтобы попасть под старую схему.

Что касается обманутых дольщиков, то на заседании комитета отметили, что их число в Орловской области может вырасти из-за проблем с еще тремя объектами. Два из них находятся в завершающей стадии строительства, и по ним есть решение. Третий объект в тупике. Как рассказал заместитель председателя областного правительства по развитию инфраструктуры Николай Злобин, с одним из проблемных застройщиков удалось решить проблему — нашелся банк, который выдаст фирме кредит на завершение строительства. Есть свет в конце тунннеля и по ситуации со вторым застройщиком. Предполагается, что его проблемный дом будет выкуплен другой организацией, которая и завершит стройку. И конечном счете, серьезные опасения вызывает лишь один застройщик в Урицком районе. Как было рассказано на комитете, ему никак не удается привлечь кредиты на завершение работ. Поэтому единственным выходом называлась процедура банкротства, после чего станут понятны и сроки решения проблемы, и пути выхода из тупика. Число дольщиков, которые могут оказаться в «группе риска», не называлось. При этом нельзя сбрасывать со счетов тех, кто уже оказался в сложной ситуации — а это четыре проблемных объекта. По ним заключено 439 договоров долевого участия. В реестр обманутых включено на сегодня 148 человек. И этот список ежемесячно прирастает на несколько человек.

Есть и хорошая новость. Вступила в силу новая программа расселения жителей аварийных многоквартирных домов. До 2024 года они обретут достойные квартиры. Опять же, не все, а только поставленные на учет с 1 января 2012 по 1 января 2017 года (всего на учет поставлено 47 тыс. кв. м такого жилья). Об этом рассказал руководитель облдепартамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин. Из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на расселение трущоб будет выделено 1,9 миллиарда рублей из федерального бюджета. Кстати, с 2008 по 2018-й годы в рамках аналогичной программы уже удалось расселить 86 тысяч кв. м аварийного жилья. В 2018-м расселение осуществлялось только точечно (за счет средств резервного фонда облправительства), и было расселено всего три дома — печально знаменитый «карточный домик» на набережной Дубровинского, дома в селе Парамоново и в селе Одинок.

Что касается перспектив, то только федеральными средствами областные власти ограничиваться не намерены. Получит дальнейшее распространение два проекта. Это уже реализуемые договоры развития застроенных территорий и выделение земли застройщикам без аукционов в обмен на 10% площадей в строящихся домах.

Проездной вопрос

Затронули на комитете облсовета и одну из самых болезненных тем, о которой постоянно сообщают жители – и на встречах с главой горадминистрации, и на встречах с депутатами всех уровней, и просто в письмах журналистам. Речь об отмене безлимитных проездных билетов и замене их на проездные с ограниченным числом поездок.

Напомним, постановление об отмене безлимитных проездных 28 декабря 2018 года подписал председатель регионального правительства Андрей Клычков. Соответственно, обращаться к городским властям и депутатам Госдумы с этой проблемой, как минимум, нецелесообразно — не в их компетенции решать подобные вопросы. Ответ могут дать только областные чиновники, и такой ответ на комитете облсовета прозвучал. Руководитель облдепартамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин пояснил, что сейчас рассматривается вопрос о возврате безлимитного проездного. Однако окончательное решение может быть принято только после того, как в городе и Орловском районе заработает единая транспортная схема. По планам, схема должна заработать уже летом. Как пояснил Блохин, пока в областном бюджете, не хватает средств на возмещение перевозчикам тех затрат, которые они несут при перевозке льготников.

Напомним, при повышении цены на проезд с 17 до 20 рублей вопрос о льготных проездных как-то скромно «умолчали». Между тем, до 1 февраля стоимость единого социального проездного составляла 350 рублей, а количество поездок не было лимитировано. С 2019 года единый социальный проездной билет подорожал до 450 рублей, а число поездок стало фиксированным — 60. При этом льгота распространялась на ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц, граждан, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, на лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий и являющихся инвалидами или пенсионерами, на многодетных матерей и отцов, на одиноких матерей, лиц, получающих пенсии по потере кормильца, лиц, получающих досрочную пенсию (по выслуге лет), лиц, имеющих звание «Ветеран труда Орловской области», ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, почётных доноров. То есть весь этот внушительный перечень людей одним росчерком пера губернатора оказался лишен в полной мере заслуженной льготы на проезд.

Сергей Миляхин