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Орловскую область утопят в миллионах кубометров навозной жижи?

№9 (588) от 11 марта 2020 г.

Тема переноса строительства свинокомплексов из-за протестов жителей из Курской в соседние Брянскую и Орловскую области не сходила со страниц черноземных изданий последнюю неделю февраля. Компания «Мираторг» такой возможности не отрицала. Губернатор Орловской области Андрей Клычков, в свою очередь, поспешил заверить жителей региона в том, что никаких дополнительных свиноферм, вдобавок к ранее озвученным по соглашению с компанией «Мираторг», на Орловщине не появится.

Как стало известно «ОС», депутат облсовета Виталий Рыбаков обратился в прокуратуру области, к начальнику УФСБ по Орловской области с просьбой установить правовые основания строительства свинокомплексов в Кромском (с. Арбузово и с. Мелихово) и в Дмитровском районах: кто давал разрешение на строительство; были ли проведены публичные слушания по вопросам строительства данных комплексов; также он попросил истребовать проектно — сметную документацию на строительство данных сооружений; уточнить, проводилась ли экологическая экспертиза проектно-сметной документации на строительство данных объектов; каковы правовые основы выделения земельных участков Орловской области для строительства свиноводческих комплексов частным инвесторам; по каким причинам данные земли не были переданы для обработки жителям нашего региона для использования их по прямому назначению; просчитаны ли экономическая прибыль и убытки, которые могут быть получены и нанесены нашему региону, если да, то кто проводил данные расчеты.

«В ходе проведенной проверки полагаю необходимым установить и опросить лиц, которыми принимались решения о разрешении строительства данных комплексов на территории области на предмет экономической и экологической целесообразности», заключил Рыбаков.

Депутат не зря бьет тревогу: запланированного уже достаточно, чтобы утопить половину районов области в свином навозе.

Напомним, инвестсоглашение, подписанное на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2018 года президентом компании «Мираторг» Виктором Линником и губернатором Орловской области Андреем Клычковым, предусматривало размещение в регионе зерновой компании, элеваторной группы, комбикормового завода, а также

17 свинокомплексов. Причем агрохолдинг рассматривал Орловскую область как ключевой регион с точки зрения развития данного проекта.

Заметим, о том, что наряду с производством здесь появятся предприятия по убою и переработке свинины, логистические склады по хранению и реализации мяса и мясопродуктов, в соглашении речи не велось. Что удивляет: губернатору региона-аутсайдера почему-то не нужны дополнительные налоги и рабочие места. Клычкова вполне устраивают (как и в случае с производством мяса КРС) навоз и вонь, которые будут сопровождать в Орловской области деятельность предприятий агрохолдинга. Выращенные животные будут отправляться на убой и глубокую переработку в соседнюю область – только не в Брянскую, куда отправляются мясные коровы, а в Курскую.

Итак, в соответствии с ранее намеченными планами, самое большое количество свинокомплексов, практически дюжина, должно появиться в Дмитровском районе, еще четыре – в Кромском, один или два (не уточняется) – в Троснянском.

При этом никого не смущает, что аналогичный проект по развитию свиноводства в шести районах Орловской области интенсивно реализует и другая компания — Знаменский селекционно-генетический центр. Причем локализация практически «по соседству» отдельных свиноводческих объектов и той, и другой компании в отдельных районах (Кромской, Троснянский, Сосковский, Дмитровский) вызывает тревогу. В результате реализации проекта «Знаменский СГЦ» запланирован рост годового производства поголовья свиней с 500 тысяч до 1 млн животных, выпуск свинины с 47 тысяч тонн в убойном весе до более чем 90 тысяч тонн. Объем производства родительских свинок вырастет со 100 тысяч до 250 тысяч голов.

В Мценском районе, уютном, живописном уголке природы, на границе с Болховским районом, чуть ранее разместилось еще одно крупное свиноводческое предприятие ООО «Черкизово Свиноводство», уже успевшее перенести в декабре 2014 года вспышку АЧС.

Так что «освинячивание» Орловского региона идёт полным ходом. Поголовье свиней на 1 января 2020 года уже составляло 520,9 тыс. (рост на 33,1% к 01. 01. 2019 г.).

Новые свинокомплексы на территории отдельных районов области появляются как грибы после дождя. Успешно реализует свои последние планы в Орловском и Сосковском районах «Знаменский СГЦ». Появились новые свиноводческие объекты «Мираторга» в Кромском и Дмитровском районах.

Дмитровский район, судя по всему, должен стать центром свиноводства АПХ «Мираторг» в Орловской области, где компания приобрела более 65 % пашни. То, что один холдинг занимает 2/3 пахотных земель района, не смущает даже ФАС. Значительная часть района (почти 25%) покрыта лесом. Это самый лесной район Орловской области и, возможно, поэтому он рассматривается как наиболее подходящий с точки зрения сохранения баланса экологического равновесия в общей экосистеме после ввода опасных животноводческих производств. Однако бизнесмены-свиноводы в погоне за быстрой прибылью не учитывают другие факторы, которые в совокупности могут привести к экологической катастрофе в районах, подобных Дмитровскому. Рельеф Дмитровского района типично эрозионный (долинно-овражно-балочный). Его поверхность изрезана неглубокими долинами рек, оврагами и балками. По территории района проходит водораздел между бассейнами рек Днепр и Ока. Большинство рек и ручьёв района относится к бассейну Днепра. К бассейну Оки относится река Неживка с притоками, протекающая в восточной части района. Основные реки — Нерусса, Несса, Расторог, Общерица, Неживка, Локна, Ленча. В районе большое количество искусственных прудов.

Хозяйственная деятельность на планируемых к строительству свиноводческих комплексах может привести к тому, что в подземные воды будут попадать многочисленные навозные стоки свиной жижи. Не надо быть экспертами, чтобы предположить, что через несколько лет такой интенсивной хозяйственной деятельности с учетом меняющегося климата местные речушки превратятся в сточные канавы.

Большой расход технологической воды, поступающей в навоз, огромные объемы жидкого бесподстилочного навоза, образующегося на свиноводческих промышленных комплексах, для отдельных территорий могут обернуться экологической катастрофой.

Каждый свинокомплекс на 3 тысячи свиноматок в сутки (!) поставляет около 250 м³ навозных стоков, в год – почти 100 тысяч кубометров. Планируемые к строительству в Орловской области 17 свиноводческих комплексов «Мираторга» ежегодно будут «выдавать на гора» более 1,5 млн м³ (!) навозной жижи. Прибавьте сюда свиные отходы «Знаменского СГЦ» и Черкизово.

Бесподстилочный свиной навоз по уровню химического загрязнения окружающей среды в 10 раз опаснее коммунально-бытовых отходов и относится к категории нестабильных органических контаминаторов. По данным Всемирной организации здравоохранения, такой навоз является фактором передачи более 100 видов различных возбудителей болезней животных и человека. Как известно, лишь по прошествии 8-12 месяцев свиной навоз частично утрачивает свои опасные качества и может стать удобрением.

Что мы имеем на сегодняшний день? Непрозрачность планов компаний, заходящих в регион, отсутствие проработки социальных, природоохранных факторов, общественного обсуждения, учета мнения жителей.

В последнее время подобные масштабные проекты с сомнительными данными по экологической составляющей пытаются оправдать социальной необходимостью – «созданием дополнительных рабочих мест», «налоговыми отчислениями». По факту же выходит, что в связи с глубокой автоматизацией процессов новым производствам требуется не так уж много рабочих рук. С налоговыми отчислениями ещё интереснее: зачастую компании, пользуясь дешевыми льготными кредитами, получают освобождение и преференции по уплате налогов на несколько лет.

Думают ли руководители региона о будущем Орловщины в связи с реализацией подобных проектов? Вряд ли. Лишая селян чистого воздуха и воды, они фактически выдавливают из села последних жителей.

Даже Белгородская область, ставшая «мясной столицей» России, при всей методичности в подходах к комплексному развитию сельских территорий начала испытывать серьезные экологические проблемы. Но там они нивелируются безусловным выполнением инвесторами социальных обязательств: строительством жилья для работников сельхозпредприятий, детских садов, поддержкой школ, существенно большими заработными платами работников. Вся продукция перерабатывается на месте, в регионе, налоги остаются там же. Показательна структура экспорта сельхозпродукции, половина которого – продукция глубокой переработки, а не сырьё.

Чего добился Клычков? Ровным счетом ничего. Очевидно, что подобным инвесторам нужны территории и преференции от государства, но не жители. Потому и огораживаются колючей проволокой воинские мемориалы, поэтому и поливаются свиным дерьмом поля, на которых в Великую Отечественную шли ожесточенные бои с фашистскими оккупантами. Вместо поддержки малых и средних сельхозпредприятий, развития молочной отрасли, производства экологически безопасной продукции, развития пищевой, перерабатывающей промышленности, машиностроения мы видим экспансию крупного агробизнеса. Очевидно, что практика истощения орловских полей, ухудшения экологии, разведения свиней ради навоза – не тот путь, пройдя который, можно добиться успеха.

Подготовила Наталья Зарубина