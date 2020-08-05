Дышите глубже до… 2021 года

№28 (607) от 5 августа 2020 г.

Депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков направил в адрес губернатора Андрея Клычкова очередной запрос, касающийся работы орловского ветсанутильзавода, и получил очередной ответ… не от Клычкова. Как известно, Андрей Евгеньевич очень не любит неудобных вопросов и старается избегать неудобных диалогов. Вот и на этот раз отвечать на недобные вопросы депутата пришлось его первому заместителю Вадиму Соколову.

Процитируем запрос Виталия Рыбакова, адресованный Андрею Клычкову:

«Ветсанутильзавод «Орловский» является единственным природоохранным предприятием по сбору и утилизации всех видов биологических отходов, образующихся в регионе. Вместе с тем, всем известно, что его работа сопровождается зловонным запахом, негативно влияет на жизнь и здоровье жителей нашего региона.

Еще в феврале 2018 года Вы как врио губернатора Орловской области заявляли ТАСС, что власти региона вышли с предложениями для бизнеса, чтобы они модернизировали и оборудование, и печи, и сам производственный процесс, так как существующее оборудование завода изношено практически на 100 процентов, что, соответственно, сказывается на качестве условий труда и на том зловонном запахе, который окутывает весь город.

Кроме этого, известно, что в бюджет было заложено около 50 млн рублей для улучшения и/или замены оборудования завода, приведения в порядок системы вентиляции и фильтрации.

Однако до настоящего времени запах продуктов переработки завода не только не уменьшился, но и, по мнению жителей города, усилился.

Очевидно, что в данном случае имеет место длительное и грубое нарушение норм законодательства в сфере экологии.

На основании вышеизложенного, руководствуясь нормами действующего законодательства РФ в сфере экологии, прошу Вас предоставить в мой адрес информацию о том, были ли указанные выше средства использованы по предполагаемому назначению в целях замены оборудования завода и какие именно работы на указанные средства были проведены».

Из содержания ответа становится ясно, почему товарищ Клычков предпочел его не подписывать. Ясно и то, что чистым воздухом орловчанам придется дышать еще не скоро.

Итак, на модернизацию технологического оборудования ветсанутильзавода в областном бюджете заложено 46.7 миллиона рублей. В настоящее время проведен аукцион лишь на выполнение проектно-изыскательских работ. Победителем признано ООО «ВКТИстройдормаш-Проект», цена контракта – 4,86 миллиона рублей. Проектно-изыскательские работы должны быть закончены только к ноябрю нынешнего года, а собственно сама модернизация завода начнется в 2021 году. Тогда же планируется приобрести новые варочные котлы и другое оборудование, без замены которого избавиться от зловонного запаха не получится. Так что, граждане, дышите глубже…