«Единая Россия» ремонтирует дважды?

№13 (592) от 15 апреля 2020 г.

Общественное движение «Без Ям Орловщина» разместило на своей странице в социальной сети ВКонтакте серию фотографий, сделанных во время объезда дворовых территорий, включенных в программу «Комфортная городская среда» в рамках партийного проекта «Единой России». Поводом для мониторинга дворов, которые планируют отремонтировать в 2020 году за бюджетные деньги, стали многочисленные обращения жителей Орла, чьи дворовые территории не вошли в программу либо были исключены из нее в последний момент. Активисты движения решили проверить, действительно ли дворы, выбранные чиновниками городской администрации, нуждаются в ремонте, и обнаружили удивительные вещи.

Как выяснили участники движения ««Без Ям Орловщина», целый ряд дворов, вошедших в программу, либо вообще не требуют ремонта, либо несколько лет назад уже ремонтировались в рамках той же самой партийной программы «Единой России» «Комфортная городская среда». При этом некоторые отремонтированные дворы до сих пор находятся в прекрасном состоянии, а некоторые были отремонтированы некачественно. Однако, вместо того, чтобы требовать устранения брака от подрядчиков по гарантийным обязательствам, чиновники городской администрации снова включают те же самые дворы в программу ремонта, то есть планируют, по мнению активистов общественного движения, потратить бюджетные средства нецелевым образом.

В связи с этим участники движения подготовили открытое обращение к главе региона Андрею Клычкову и к секретарю Орловского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Леониду Музалевскому с требованием принять срочные меры по исключению из основного перечня дворовых территорий, которые несколько лет назад уже ремонтировались в рамках программы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также дворовые территории, где дорожное полотно в отличном состоянии и не требует безотлагательного ремонта. Взамен общественники предлагают включить в программу те дворовые территории, которые были незаконно исключены из нее в 2020 г. А заодно прогнозируют, что если в самый короткий срок руководитель регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Леонид Музалевский не вмешается в сложившуюся негативную ситуацию и не восстановит справедливость, то имиджевые потери партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в глазах жителей, дворы которых не ремонтировались по 20-30 лет, будут колоссальными.

На странице общественного движения в соцсетях особо подчеркивается, что что в свое время руководство администрации г. Орла в письменных ответах на имя руководителя общественного движения «Без Ям Орловщина», депутата горсовета Орла Евгения Косогова сообщало, что решение о включении дворовых территорий в основной перечень на 2020 г., принятое комиссией под руководством замглавы администрации Олега Минкина, было основано на «комплексном анализе ряда факторов».

«Вот мы и решили показать всем жителям г. Орла и руководству региона реальную картину, а не ту … которую нарисовали Муромский А.С. и Ко», — таким комментарием сопровождается серия снимков, сделанных участниками движения и опубликованных в сети. Предлагаем читателям «Орловской среды» самим оценить качество этого «комплексного анализа», а заодно подумать, какие цели преследовала комиссия, принимая решение ремонтировать за деньги налогоплательщиков уже отремонтированные дворы. Для ясности снимки сопровождаются комментариями активистов общественного движения «Без Ям Орловщина».

Дорожное полотно во дворе д. 342 по ул. Комсомольская Заводского района г. Орла в хорошем нормативном состоянии! Необходим ремонт нескольких выбоин, которые должна произвести УК! Однако данная дворовая территория, которая не требует ремонта была включена федеральную программу «Комфортная городская среда» на 2020 г. в г. Орле!

Дорожное полотно во дворе д. 286 по ул. Комсомольская, Заводской район г. Орла. Дорожное полотно в отличном нормативном состоянии, так как несколько лет назад ремонт данной дворовой территории уже производился в рамках проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

Дорожное полотно во дворе д. 137 по ул. Комсомольская Заводского района г. Орла в хорошем нормативном состоянии! Однако данная дворовая территория, которая не требует ремонта, была включена федеральную программу «Комфортная городская среда» на 2020 г. в г. Орле!

Дорожное полотно во дворе д. 52 по Наугорскому шоссе, Советский район г. Орла, требует проведения ямочного ремонта. Также, по словам жителей дома, несколько лет назад ремонт данной дворовой территории уже производился в рамках партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ»! Однако ремонт дорожного полотна был выполнен некачественно. В результате спустя несколько лет образовалось множество ям. Однако Муромский А.С. и Ко, вместо того чтобы осуществлять должный контроль за ремонтом дворовой территории, повторно направили бюджетные средства на ремонт данной дворовой территории!

Дорожное полотно во дворе д. 16 по ул. Гуртьева Советского района г. Орла в хорошем нормативном состоянии, и есть всего одна небольшая выбоина, которую должна отремонтировать УК данного многоквартирного жилого дома! Однако данная дворовая территория, которая не требует ремонта, была включена федеральную программу «Комфортная городская среда» на 2020 г. в г. Орле!

Дорожное полотно во дворе д. 3-А по ул. Ломоносова, Советский район г. Орла, в отличном нормативном состоянии, а также, по словам жителей дома, несколько лет назад ремонт данной дворовой территории уже производился в рамках партийного проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Данная дворовая территория включена федеральную программу «Комфортная городская среда» на 2020 г. в г. Орле!

Дорожное полотно во дворе д. 88 по Набережной Дубровинского Ж/Д района г. Орла в хорошем нормативном состоянии, есть всего одна небольшая выбоина, которую должна отремонтировать УК данного многоквартирного жилого дома! Однако данная дворовая территория, которая не требует ремонта, была включена федеральную программу «Комфортная городская среда» на 2020 г. в г. Орле!

Дорожное полотно во дворе современного элитного д. 11 по ул. Советская Ж/Д района г. Орла в отличном нормативном состоянии, есть всего одна небольшая яма, которую должна отремонтировать ТСЖ данного многоквартирного жилого дома! Очевидно, кто-то из чиновников администрации г. Орла живёт в данном элитном доме, и именно поэтому дворовая территория, которая не требует ремонта, была включена федеральную программу «Комфортная городская среда» на 2020 г. в г. Орле!

В общей сложности активисты движения насчитали пять дворовых территорий, где несколько лет назад уже производился ремонт в рамках проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (д. 1 по ул. Кукушкина, д. 1 по ул. Грузовая, д. 3А по ул. Ломоносова, д. 52 по Наугорскому шоссе д. 286 по ул. Комсомольская), и шесть, где дорожное полотно находится в нормативном состоянии (д. 2 по ул. Кузнецова, д. 11 по ул. Советская, д. 88 по Набережная Дубровинского, д. 16 по ул. Гуртьева, д. 137 по ул. Комсомольская, д. 342 по ул. Комсомольская). Тем не менее все они вновь были включены в федеральную программу «Комфортная городская среда» на 2020 г.

Для сравнения участники движения «Без Ям Орловщина» продемонстрировали снимки дворовых территорий д. 32 по ул. Бурова и д. 21 по ул. Маринченко. Этим домам более 30 лет, и дорожное покрытие во дворах не ремонтировалось ни разу за все эти годы. Между тем, еще в 2018 году жители этих домов провели общие собрания собственников и оформили протоколы для включения их дворов в федеральную программу благоустройства.

«Однако, — сообщается на странице движения в соцсетях, — Муромский А.С. и Минкин О.В. наплевали на документы, которые регламентируют очередность ремонта дворовых территорий».

Добавим, что в перечень не вошли и многие другие дворы, которым действительно требуется ремонт. В комментариях на странице движения «Без Ям Орловщина» жители города выложили целый список «убитых дворов», которые городские власти либо не включили в программу, либо исключили из нее.

Тем временем жители дома 32 по ул. Бурова и дома 21 по ул. Маринченко записали и опубликовали видеообращение к губернатору Клычкову и спикеру Орловского облсовета Музалевскому, в котором требуют, чтобы их дворы отремонтировали в этом году.

В частности, жители напомнили, что их дворы изначально были включены в программу ремонта еще в 2019 году, однако с тех пор ничего не изменилось: дорожное полотно и тротуары здесь по-прежнему находятся в ужасающем состоянии.

Жильцы двух домов потребовали от Клычкова и Музалевского встретиться с представителями собственников и объяснить, по каким причинам их дворы исключили из программы благоустройства на 2020 год.

— Как так получилось? Мы все голосовали за партию «Единая Россия», — говорят в обращении жители дома 32 по ул. Бурова. – Наш дом будет вынужден прекратить голосовать за вашу партию, потому что вы не исполняете своих обязанностей.

Их поддерживают и жители дома 21 с ул. Маринченко:

— Мы просим вас (Клычкова и Музалевского. – Прим. ред.) приехать, появиться у нас и засвидетельствовать ваши персоны. Если вы не приедете, мы просто перестанем за вас голосовать. Мы требуем, чтобы здесь сделали ремонт в 2020 году, не откладывая на будущее время.

Напоследок жители пообещали, что если Музалевский и Клычков не приедут в их дворы, то они приедут в руководителям обеих ветвей орловской власти сами.

Кроме того, как сообщается на странице движения «Без Ям Орловщина» в соцсети ВК, жители г. Орла настаивают на незамедлительном расследовании причин, по которым ряд дворов был исключен из программы «Комфортная городская среда», а ряд территорий неправомерно включен в программу.

В случае, если не будет проведено расследование, мы будем вынуждены обратиться на федеральный уровень и в суд для защиты интересов жителей г. Орла, чьи права были нарушены», — говорится в сообщении.

Тем временем:

Депутат Орловского горсовета Евгений Косогов подготовил обращение к заместителю председателя правительства Орловской области Игорю Тинькову, в котором просит отменить решение мэрии о включении в программу «Комфортная городская среда» уже отремонтированных территорий и включить в нее дворы, которые действительно нуждаются в ремонте.

«Мною совместно с активистами общественного движения «Без Ям Орловщина» в марте 2020 г. было произведено обследование всех 66 дворовых территорий, которые были включены основной перечень Федеральной программы «Комфортная городская среда», — сообщает депутат зампреду областного правительства. — В результате нами были обнаружены дворовые территории, которые уже ремонтировались несколько лет назад за счёт средств федерального бюджета и средств Областного дорожного фонда, а также были обнаружены дворовые территории, где не требуется проведение ремонта дворовой территории.

Итак, в 2011 г. производился ремонт следующих дворовых территорий:

1) ул. Комсомольская, д. 342;

2) ул. Грузовая, д. 1;

3) Московское шоссе, 163А;

4) Московское шоссе, 139;

5) ул. Металлургов, д. 54;

6) ул. Комсомольская, д. 286 (проезд).

В 2012 г. производился ремонт следующих дворовых территорий:

д. 1 по ул. Кукушкина;

д. 3А по ул. Ломоносова.

В 2013 г. производился ремонт следующих дворовых территорий:

ул. 6-ой Орловской дивизии, 13;

ул. Комсомольская д. 286 (проезд).

В 2014 г. производился ремонт дворовой территории д. 54 по

ул. Металлургов (1 – 5 подъезд).

Перечень дворовых территорий, где дорожное полотно находится в нормативном состоянии:

д. 2 по ул. Кузнецова (требуется ремонт одной ямы, которую должна отремонтировать УК, обслуживающая данный дом);

д. 11 по ул. Советская (элитный дом с закрытой территорией, где требуется произвести ремонт одной ямы, которую должна отремонтировать ТСЖ обслуживающая данный дом);

д. 88 по ул. Набережная Дубровинского (требуется ремонт двух маленьких выбоин, которые должна отремонтировать УК, обслуживающая данный дом);

д. 16 по ул. Гуртьева (требуется ремонт одной маленькой выбоины, которую должна отремонтировать УК, обслуживающая данный дом);

д. 137 по ул. Комсомольская (нет ни одной ямы).

Однако по непонятным причинам вышеперечисленные дворовые территории были включены в основной перечень Федеральной программы «Комфортная городская среда».

А дворовые территории, где протокол собрания собственников был оформлен в 2018 году и где дорожное полотно и тротуары в ненормативном, «убитом» состоянии, были исключены из основного перечня Федеральной программы «Комфортная городская среда», — констатирует депутат.

Все это, по мнению Евгения Косогова, свидетельствует «о нелегитимных действиях так называемой Общественной комиссии, где состоят преимущественно чиновники администрации г. Орла и чиновники районных администраций г. Орла, а председателем данной комиссии является первый зам сити-менеджера г. Орла Минкин О.В., который и формирует с сити-менеджером г. Орла Муромским А.С. перечень дворовых территорий, которые будут включены в Федеральную программу «Комфортная городская среда».

В обращении к Игорю Тинькову депутат Косогов просит, во-первых, обязать сити-менеджера г. Орла Муромского А.С. и его первого зама Минкина О.В. отменить незаконное решение об исключении из основного перечня Федеральной программы «Комфортная городская среда» в 2020 г. дворовые территории д. 32 по ул. Бурова и д. 21 по ул. Маринченко.

Во-вторых, провести открытое расследование и определить круг лиц в администрации г. Орла, которые включили в 2020 г. в основной перечень данной Федеральной программы дворовые территории, которые ранее ремонтировались за счёт средств федерального бюджета и средств областного дорожного фонда. Все они, по мнению депутата, должны понести соответствующее наказание.

В-третьих, Косогов просит обязать сити-менеджера г. Орла Муромского и его первого зама Минкина О.В. исключить из основного перечня все дворовые территории, которые ранее ремонтировались, и те дворовые территории, где дорожное полотно находится в нормативном состоянии.

И наконец, четвертым пунктом Косогов предлагает обязать Муромского и Минкина включить в самый короткий срок в основной перечень Федеральной программы «Комфортная городская среда» дворовые территории д. 32 по ул. Бурова и д. 21 по ул. Маринченко, которые должны быть отремонтированы в 2020 г.

Как отреагирует недавно назначенный зампред областного правительства на обращение депутата, полагаем, станет известно в ближайшее время. «Орловская среда» будет следить за развитием событий.