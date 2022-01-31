Единый номер 122: запись на вакцинацию, доставка лекарств для лечения коронавируса, вызов врача

Единый номер 122 вот уже две недели работает в круглосуточном режиме.

По девяти линиям отвечают более 30 операторов, приём сотрудников продолжается.

Обратившись в колл-центр Единого номера 122, жители Орла могут:

получить консультацию по лечению;

вызвать на дом врача или скорую помощь;

записаться на коронавирусное тестирование или вакцинацию;

получить помощь волонтеров по доставке необходимых медикаментов для лечения коронавируса;

получить консультацию Государственной инспекции труда или управления Роспотребнадзора Орловской области.

В ближайшее время по Единому номеру 122 можно будет в дистанционном режиме получить листок нетрудоспособности. Министерство здравоохранения РФ готовит соответствующие изменения в законодательство.