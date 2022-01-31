Единый номер 122: запись на вакцинацию, доставка лекарств для лечения коронавируса, вызов врача
Единый номер 122 вот уже две недели работает в круглосуточном режиме.
По девяти линиям отвечают более 30 операторов, приём сотрудников продолжается.
Обратившись в колл-центр Единого номера 122, жители Орла могут:
- получить консультацию по лечению;
- вызвать на дом врача или скорую помощь;
- записаться на коронавирусное тестирование или вакцинацию;
- получить помощь волонтеров по доставке необходимых медикаментов для лечения коронавируса;
- получить консультацию Государственной инспекции труда или управления Роспотребнадзора Орловской области.
В ближайшее время по Единому номеру 122 можно будет в дистанционном режиме получить листок нетрудоспособности. Министерство здравоохранения РФ готовит соответствующие изменения в законодательство.