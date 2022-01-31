31 января 2022



Единый номер 122: запись на вакцинацию, доставка лекарств для лечения коронавируса, вызов врача

Единый номер 122 вот уже две недели работает в круглосуточном режиме.

По девяти линиям отвечают более 30 операторов, приём сотрудников продолжается.

Обратившись в колл-центр Единого номера 122, жители Орла могут:

  • получить консультацию по лечению;
  • вызвать на дом врача или скорую помощь;
  • записаться на коронавирусное тестирование или вакцинацию;
  • получить помощь волонтеров по доставке необходимых медикаментов для лечения коронавируса;
  • получить консультацию Государственной инспекции труда или управления Роспотребнадзора Орловской области.

В ближайшее время по Единому номеру 122 можно будет в дистанционном режиме получить листок нетрудоспособности. Министерство здравоохранения РФ готовит соответствующие изменения в законодательство.

 

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Опубликовано 31 Янв 2022 в 14:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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