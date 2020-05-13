13 мая 2020



ЕГЭ передвинут на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса

Исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации, сроки проведения ЕГЭ в этом году будут перенесены с 8 июня на более поздний период. В ближайшие дни все сроки будут утверждены правительством РФ и закреплены на законодательном уровне. При этом учащимся, не планирующим поступать в вузы, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.

Для остальных категорий выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется. Для учащихся 9-х классов запланирована отмена ОГЭ, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых. Об этом сегодня на совещании с регионами, прошедшем в режиме видео-конференц-связи, сообщил замминистра просвещения Виктор Басюк.

 

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Опубликовано 13 мая 2020 в 18:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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