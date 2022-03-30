«Его с утра до вечера бьют»

№11 (680) от 30 марта 2022 г.

В понедельник губернатор Орловской области Андрей Клычков провел большую пресс-конференцию, на которой ответил на более чем два десятка вопросов орловских журналистов. По традиции в конце встречи Клычков выбрал лучший вопрос и вручил традиционный же приз его автору – директору филиала ВГТРК — ГТРК «Орел» Николаю Куревину. Вопрос касался мэра Орла Юрия Парахина и звучал так: «Странно, что про мэра города никто не спросил. Я вообще хочу к вам с просьбой обратиться никуда его не отпускать. Если он уйдет, то кто будет мост строить, дороги, благоустройством заниматься? Поэтому хотел бы узнать, вы разделяете в этом плане мою позицию?» Разумеется, с позицией Куревина Клычков согласился.

Вот что ответил губернатор директору филиала федерального телеканала:

«В отличие от разных подходов по кадрам, каждый год, на каждой пресс-конференции возникает вопрос: а довольны ли вы кадрами, а правильно ли кадровая политика осуществляется? Это, наверное, нормальное явление. Но лично для меня принципиально важен другой подход к этому вопросу: у нас кадровая политика определяется не под фамилию, а под конкретные задачи и под конкретные возможности, профессиональные характеристики человека, который должен выполнять работу на том или ином поприще.

Что касается вопросов по Юрию Николаевичу Парахину, вот мы здесь сидим, здесь все замы находятся и руководители ряда департаментов, у нас к каждому могут быть вопросы рабочего порядка, которые решаются. Мы для этого в восемь тридцать утра каждый день собираемся, мы для этого каждый день проводим мероприятия, планерки, выездные и так далее для того, чтобы решить эти задачи. И, к радости или к сожалению, жизнь настолько многозадачна, что каждый день приходится решать огромное количество вопросов. И мало кто приходит с какими-то добрыми пожеланиями к чиновникам на сегодняшний день. Сегодня к чиновникам приходят с вопросами и проблемами. Я за последний, пятый уже год работы, конечно, много чего начитался, насмотрелся, и в отношении людей и в отношении себя, в том числе. Но, знаете, время — оно лечит, с одной стороны, а с другой стороны — сколько было у нас с вами разных ситуаций, что обсуждала вся область, все СМИ писали, а потом — хоп — и забыли. А потом всё закончилось, но никто не хочет вспоминать, что всё забылось там, по тем вопросам, которые так буйно обсуждались. Юрий Николаевич — безусловно, боец, и сложно было бы представить себе любого другого человека на его месте, когда его с утра до вечера бьют, причем, зачастую совершенно необоснованно, но, как вы правильно сказали, это вопрос суда. Я за последние годы делаю всё для того, чтобы решение в нашей области, есть такая потребность, принимал суд».

Заметим, что столь уважаемый губернатором мэр Орла по итогам 2021 года занял последнее, 88-е, место в «Национальном рейтинге мэров», подготовленном Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Результаты рейтинга получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. При этом в качестве экспертов привлекались люди различной профессиональной и социальной принадлежности. Такой состав респондентов, по мнению составителей рейтинга, позволяет сделать результаты исследования наиболее демократичными, наиболее приближенными к мнению «простых людей» с понятной поправкой на большую информированность и способность к анализу представителей экспертного сообщества.

Полагаем, мнение многих простых жителей города Орла совпадает с мнением экспертов, поставивших Парахина на последнее место. Кстати, полагаем, те же самые люди нашли бы что ответить господину Куревину, который всерьез спрашивал, кто будет строить Красный мост, ремонтировать дороги и заниматься благоустройством, если Парахин уйдет. Например, что этим будет заниматься тот, кто придет вместо Парахина. И возможно, гораздо успешнее, чем Парахин, потому что при мэре Парахине тот же Красный мост НЕ строили уже почти год. И город от снега не чистили. И «отремонтированные» дороги в ямах всем видны. Про благоустройство и украденные на нем миллионы (например, на площади Жукова) тоже всем известно.

Не случайно эксперт «Национального рейтинга» Наталия ЕЛИСЕЕВА назвала Орел худшим городом для жизни в ЦФО. Вот ее комментарий:

Наталия ЕЛИСЕЕВА, политолог, публицист, автор практических тренингов «Политическая психосемиотика»

«Говоря о мэре города Орла Парахине, можно сказать, что тому не повезло родиться слишком поздно. Естественной для него эпохой были бы 90-е. Показательно, что с мая этого года он проходит подозреваемым по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, а с сентября находится под подпиской о невыезде.

Обсуждать достижения Парахина на посту мэра не имеет особого смысла. Должность он занимает около двух лет, за которые в жизни орловчан мало что изменилось. В рейтинге лучших городов для жизни Орёл лишь на 79-м месте. Это худший город для жизни в ЦФО. Орловская область находится в десятке лидеров по оттоку трудоспособного населения — в 2020 году уехал каждый 10-й. Работы нет даже в региональном центре. Однако нельзя сказать, что Парахин не имеет к этому отношения — в правительстве области он работает с 2009 года.

При этом путь Парахина омрачён несколькими скандалами. Например, стоит вспомнить о так называемой «дороге к тёщиному дому», построенной в Орловском районе, которым тогда руководил Парахин. Та самая дорога с каким-то дорогим современным освещением почему-то вела к его же особняку. А деньги на строительство были взяты, как подозревают местные журналисты, из бюджета программы «Развитие сельских территорий».

Одновременно Парахин, по всей видимости, занимался дроблением множества связанных с ним компаний, что, возможно, связано как с уходом от налогов, так и рассеиванием незаконно полученных средств. Этот факт тоже проверяется прокуратурой.

Парахин, как уже говорилось, в вопросе первичного накопления капитала был типичным представителем 90-х, разве что запоздав при этом лет на пять. Сын ректора Орловского аграрного университета, изначально не имея никакого желания развивать сельские территории, поступил в лётное училище, но, разумеется, не на летчика, а на военного финансиста. По окончании стал обычным служащим в государственном банке, но очень скоро оказался одним из главных предпринимателей в городе. Орловчанам известна история, как в ультимативной форме он заявил городским властям о намерении построить торговый центр на понравившемся ему месте, для чего требовалось снести старинное административное здание. Разумеется, его снесли, и ТЦ построили.

В 2009 году Парахин при губернаторе Козлове почему-то получил должность зампреда правительства, после чего начал курировать департамент экономики, департамент финансов и управление по тарифам. В 2014 году СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 289 УК РФ, правда, дело было закрыто.

Вероятно, ситуация в Орле и Орловской области не изменится при сохраняющейся спайке людей из бывшей советской номенклатуры и авторитетных бизнесменов периода развала. Юрий Парахин объединил в себе оба этих типа».

А вот как прокомментировал итоги работы мэра Парахина в 2021 году депутат Орловского облсовета Евгений КОСОГОВ:

«Подводя итоги работы мэра г. Орла Юрия Николаевича Парахина за 2021 год, можно с уверенностью констатировать, что он – самый скандальный мэр столицы региона за всю новейшую историю Орловской области.

Следует подчеркнуть, что за год управления Орлом Ю. Н. Парахин не сформировал свою команду, что говорит о его несамостоятельности в принятии кадровых решений. Модель управления Юрия Парахина крайне неэффективна, так как все ключевые направления жизнедеятельности г. Орла он замкнул на себе, убрав заместителя, отвечавшего за ЖКХ, транспорт и улично-дорожную сеть. Данный факт говорит о том, что Юрий Парахин – не командный игрок, который, к глубокому сожалению, узурпировал всю полноту власти в городе, не обладая при этом навыками эффективного менеджера, который смог бы произвести качественную перезагрузку работы администрации г. Орла и управления МУПами (многие из них находятся в предбанкротном состоянии из-за неэффективного управления).

Необходимо отметить, что за 2021 год глава города смог освоить всего 40% денежных средств, выделенных Орлу по нацпроектам, провалил реконструкцию Красного моста, погряз в череде громких коррупционных скандалов, которые продолжались на протяжении всего года. Многие жители Орла недоумевают, как при нескольких уголовных делах, возбужденных против мэра города, он до сих пор занимает данную должность? Этот факт бросает тень на руководство региона в целом. Что самым негативным образом отражается на инвестиционном климате в Орловской области, потому что многие инвесторы обходят мэра г. Орла стороной, так как видят большие риски во взаимодействии с ним.

Единственным выходом в сложившейся ситуации, скорее всего, будет являться стечение обстоятельств, которые приведут к досрочной отставке Ю. Н. Парахина».