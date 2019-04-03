Егор Строев: «Где же наши ребята, которые подрастают?»

№12 (549) от 3 апреля 2019 г.

28 марта экс-губернатор Орловской области Егор Строев дал едва ли не первое за последние годы интервью одному из орловских СМИ. По словам известного политика, именно сейчас он ощущает себя «самым счастливым человеком»: Егор Семёнович много читает, размышляет о жизни, по-прежнему интересуется наукой, при этом остается в курсе всех экономических и политических событий. В интервью ведущему программы «Роль личности» сетевого издания «ОрелТаймс» Сергею Тюрину Егор Строев откровенно отвечает на острые вопросы и дает оценку «творчеству» своих «сменщиков» на губернаторском посту.

Мы публикуем отрывки видеоинтервью Егора Строева, потому что считаем, что орловчане, которых нынешние «эффективные менеджеры» «травят» канцеляризмами и надоедливыми штампами, имеют право на живое и умное слово. А мы, в свою очередь, не имеем права лишать наших читателей редкой возможности его услышать.

«Интересно слушать людей, слушать настроения»

– Егор Семенович, что вы сейчас читаете?

– Недавно всего Толстого перечитал, «Войну и мир». Его рассказы, мне нравится, как он описывает кавказскую войну. Ближе, понятнее, чем он, эту войну никто не описал. Всего Тургенева перечитал, ну и текущую литературу постоянно читаю, газеты выписываю, приложения журналов «Политика», «Бизнес-Класс», приложения к «Коммерсанту», особенно люблю аналитические материалы всех мастей, не только все близко стоящие к власти, но иногда и оппозиционные, там всегда «покусают» всех и вся, материалы «Ведомостей». Что касается чисто романтики, часто возвращаюсь и даже прошу своего помощника купить Есенина, Мандельштама, Блока.

– Вы столько лет были на олимпе власти. Сейчас вы себя кем ощущаете: политиком, философом?

– Сейчас я себя ощущаю, вы удивитесь, самым счастливым человеком. У меня есть время критического взгляда на окружающий мир. На все поступки, на кадры, на явления, которые происходят. Я никогда не говорил, тем более под камеру: когда я не захотел остаться в Совете Федерации, Путин задал мне вопрос: «Как вы возвратитесь на такую «маленькую» работу?». Я помолчал, засмеялся, подумал, а потом и говорю: «Владимир Владимирович, я не работать еду, я еду описывать, как вы будете работать: что будет у вас получаться и как будет получаться». Ну и на этой ноте расстались. Поэтому, когда вы спросили меня, как я себя чувствую… Чувствую нормально, я постоянно езжу на заседания академии наук, интересно слушать людей, слушать настроения. А академики – это люди беспартийные, это люди с самостоятельным взглядом. Их не повернешь влево или вправо. Ученый жизнь отдал своей теме, все без остатка, есть ли зарплата, нет ли зарплаты, он все равно знает свою тему. Умер недавно Жорес Алферов, мы не можем сказать, что он коммунист или не коммунист и так далее, он академик, лауреат Нобелевской премии, и он открыл такую дорогу в целом для Советского Союза и для России, что мы все гордимся, а политические взгляды – приложение к главному, к основному. Поэтому у меня сегодня главное и основное – не политический взгляд, а взгляд на то, почему Орловщина, почему страна так долго бедно живут. Чем это объяснить, где корни вот той бедности, в которую мы попали? То ли это субъективный вопрос, то ли это объективная необходимость, которую мы все время исправляем, исправляем, критикуем прошлое и никак не закончим критиковать, уже и Маркса забыли, а мы все ссылаемся…

«Надо вместе с народом не побояться выгребать»

– Получается, из власти надо уходить вовремя?

– Я вообще считаю, что это большое несчастье, когда человек долго задерживается во власти. Это плохо для любого человека, и для меня, и для вас. Есть определенный потенциал, данный природой, этот потенциал ты уже выработал, ты хотел бы дальше двигаться, но подрастает новое поколение с новым креативным мышлением, вот этому новому поколению надо давать дорогу. Вчера включаю один из каналов телевидения, критикуют Савченко. За что? Показатели хорошие. Подумайте: на фоне всех областей, которые производят мясо, допустим, 200 тысяч, 300 тысяч тонн считается великим достижением, а он производит миллион семьсот, миллион восемьсот тысяч тонн. Эта небольшая область гигантские объемы производит! У него работает наука, у него два металлургических предприятия, у него поля ухожены, современные технологии, промышленные сады, интенсивные. Казалось бы, все нормально, но ведущий правильно сказал: наступает определенная усталость от этих кадров. Вы сказали, вовремя уйти, да нет, не вовремя уйти, а вовремя передать власть. Разумным людям, способным людям, людям, которые прошли школу, которых жизнь потерла основательно, которые не побоятся пойти навстречу людям, когда им тяжело. Поэтому линия по замене власти, я считаю, это правильно, и я её поддерживаю.

– А то, что сейчас много молодых приходит губернаторов, порой без опыта? Не вызывает опасение, что слова Ленина о каждой кухарке, которая может управлять государством, они оправдываются?

– Я бы давно ушел от этого выражения о кухарках. Кстати, в советское время кухарки не управляли. Была могучая школа воспитания, начиная с детского возраста, пионерская организация, комсомол, партия, профсоюзы, а потом выходили на хозяйственную работу, двигались, и если вверх поднимались, то люди уже были готовы к этому. Это не просто со скалы спрыгнуть в пропасть и поплыть. Нет, прыгать не надо. Надо прийти к народу и вместе с народом не побояться выгребать, и надо созреть, и надо пройти тяжелую школу трудового воспитания и стать человеком.

«Они учинили разбой над Орловской областью»

– Как вы оцениваете своих сменщиков, губернаторов Козлова, Потомского? Что хорошего они сделали для области?

– Моё личное мнение: кроме несчастий, они ничего не принесли. Это был период перехода к рыночной экономике. Козлов этого просто и не понял: когда Козлов приехал, он поехал искать колхозы. Он поехал искать заводы в том виде, в котором они были. Но уже сложились рыночные отношения. Надо было поддерживать, с одной стороны, своих производителей, а с другой стороны, «затаскивать» инвесторов. Что он начал делать? Он стал убивать первые ростки рыночных преобразований, убил «Орловскую Ниву». «Ниву», которая имеет основные фонды почти четыре миллиарда рублей, продал за 14 миллионов и уничтожил её. Даже резерва не осталось. А это государственная структура. Второй государственный комплекс был «Пшеница-2000». Никаких бюджетных долгов никто не имел. Рыночные долги, займы всегда бывают. Он обанкротил её и две мельницы бюллеровские, которые еще даже не пустили в работу, одна из них на орловском мелькомбинате, продал за три копейки. Они остановились. А «Биотон-Восток» по производству инсулина? Инсулина не было во всем Советском Союзе, его даже в Китае еще не производили. Две фабрики в мире только производили инсулин. Мы договорились, уже вложили первые 50 миллионов долларов, это огромные деньги, должны были еще сто миллионов вложить, не только ручки для заправки выпускать, но и выпускать сам субстрат – второй цех и третий цех – по производству порошковых и ампульных препаратов. То есть целый кластер по производству лекарственных веществ создавал нам объем производства, равный всей промышленности города Орла. Что он сделал? В начале стали рассказывать, что отравляем народ, и Калуга раз – подхватила – и увела этот завод. Сегодня инсулин производят в Калуге, а мы только ручки заправляем. Хотя все сделано: и подъезды, и коммуникации, и здание построили. Еще надо было два корпуса, и все было бы решено. А потом свои заводы посыпались все: электронный, завод шестерен, убили даже автогрейдерный завод. Но это вообще безумие. Брянский завод, я недавно разговаривал, работает замечательно, чего же мы свои заводы останавливаем? Что случилось? Область я сдал – ни одного рубля долгов не было бюджетного. Ни одного рубля. Они вдруг «накачали» 18 миллиардов. Уничтожили реформы. Где ребята наши, которые подрастают? Что с ними случилось, почему их всех опорочили? Почему приехали с соседних областей и стали себя проявлять? Я отношусь к этому категорически отрицательно. Считаю, что просто учинили разбой над Орловской областью. Вспомните, к нам всегда ехали с уважением. А сейчас? Стыдно признаться, откуда вы. Это тоже фактор. Когда инвесторам об Орле говорят, они отвечают: «В Орел мы не поедем. У вас отношение плохое и к инвесторам, и ко всем остальным». А жить без инвесторов, жить без производства… Поднимаются ребята, а их бьют по голове… Какие молодые кадры сейчас выросли! Я смотрю на депутатов областного совета… Красивые, решительные, подготовленные. Почему их не поднять сегодня и не пододвинуть к власти? Нет, нам какую-то кукушку из-за угла выносят, ставят и говорят: молитесь на него. Нельзя так. Я думаю, проснется все-таки могучий русский дух, и мы научимся собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов рождать.

«Подлость – самое плохое»

– Нужна ли обществу сейчас объединяющая идея?

– Я думаю, нас толкнули в 90-е годы ультралибералы на то, что у нас не должно быть никакой идеологии. А в Америке есть идеология: вы посмотрите, когда гимн играет, все держатся за сердце. У нас кто-нибудь держится за сердце, когда гимн играет? У них национальностей много, но каждый говорит: «Я американец». Сын Хрущева приехал и клянется: «Я американец». Какой ты американец? Ты – сын Хрущева, великой страны. Поэтому объединяющая идея должна быть. Договорились до такого состояния, что вообще русских нет. Но лучше давайте мы скажем, что Русь была многоплеменная, наша история – единая, мы выросли на этой центральной земле. У нас единая вера, у нас единый язык, у нас единая культура. Наш мир российский – да, многоплеменный, это наша идея, вокруг которой мы должны объединяться.

– Какие человеческие недостатки вы можете простить, а какие нет?

– Подлость – никогда. Сколько я этого испытал… Странно, ведь я три раза уходил из Москвы: я отказался от должности зампредседателя правительства СССР, уже на пленуме утвердили, но я не пошел, я вернулся с должности секретаря ЦК, члена политбюро, вернулся с должности председателя Совета Федерации. Куда вернулся? Домой. Туда, где я вырос, родился, где сложилась моя семья. Сколько я лиц посмотрел уродливых, которые вчера готовы были ноги целовать, а потом продавали и предавали на всех перекрестках. Потом опять же стелились, как трава. Подлость – самое плохое. А есть ошибки. Ну так человека без ошибок не бывает. Ошибка – это урок.

Цитата:

Не надо стучаться в Европу

«По менталитету, по характеру, по восприятию окружающей действительности мы – европейцы. Нам нельзя, как нищие с сумой, как побирушки, стоять у ворот и стучаться: «Дядя, возьми нас». Да нас не надо брать, мы их уже брали несколько раз. Поэтому нам надо смело вперед смотреть. У нас что с вами, хлеба не хватает? У нас хлеба изобилие. У нас нет проблем теперь и мясом накормить. У нас столько нефти, столько газа. Нам ли сегодня стучаться в эту дверь? Нам надо на равных, спокойно, уважительно договариваться».

Самый образованный народ

«Нам печалиться не надо. При таких природных ресурсах, при образованнейшем народе, мы – самый подготовленный народ. Мы все-таки, несмотря ни на что, стремились учить, учить, учить молодое поколение. Посмотрите, молодежь почти вся имеет высшее образование, небывалое явление. Даже Америка не может этим похвастаться, даже немцы с англичанами. А нам сегодня надо этим интеллектуальным потенциалом, а он дороже нефти и газа, распорядиться правильно. И мы пойдем по жизни.

Полная версия интервью http://oreltimes.ru/programs/rol-lichnosti-egor-stroev-ja-oshhushhaju-sebja-samym-schastlivym-chelovekom/