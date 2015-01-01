Егор Строев отметил юбилей

№6 (454) от 1 марта 2017 г.

25 февраля исполнилось 80 лет Егору Строеву – известному политику и государственному деятелю, почетному председателю Совета Федерации Федерального собрания РФ, экс-губернатору Орловской области, который руководил нашим регионом на протяжении почти шестнадцати лет.

Юбиляра чествовали в областной администрации. В адрес Строева поступила поздравительная телеграмма от Президента России Владимира Путина: «Уважаемый Егор Семенович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Вы по праву пользуетесь большим, заслуженным уважением – как видный государственный деятель, настоящий патриот России. Отмечу Ваш значимый вклад в развитие отечественного парламентаризма, совершенствование региональной политики.

Важно, что и сегодня Вы не остаетесь в стороне от дел, уделяете неустанное внимание научной, исследовательской, просветительской работе.

Желаю Вам доброго здоровья и всего наилучшего».

Егора Семеновича Строева лично поздравил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков, он передал юбиляру приветственный адрес от полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Александра Беглова.

Егора Строева также приехали поздравить Советник Президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Николай Рыжков, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, академик-секретарь отделения сельскохозяйственных наук РАН Юрий Лачуга.

Вадим Потомский, поздравляя Егора Строева с юбилеем, отметил, что «сегодня правительство Орловской области продолжает его дело по развитию Орловщины».

О том, как Вадиму Владимировичу это удается, можно судить по уничтоженным производствам – заводам «ОРЛЭКС», «Дормаш» и многим другим, по уходу из Орловского региона малого и среднего бизнеса (многие предприниматели с приходом Потомского и его команды перерегистрировали свои компании в соседних областях), по нерешенным проблемам в сельском хозяйстве, по тому, что Орловская область уже в 2015 году оказалась в лидерах по безработице в ЦФО, а за последние три года население нашего региона сократилось почти на 15 тысяч человек.

Это далеко не полный перечень «дел по развитию Орловщины» Вадима Потомского. Думаем, именно по этой причине почетные гости, которые 25 февраля приехали поздравить Егора Строева, проигнорировали Потомского в дни празднования юбилея Орла. И тем более ни один из этих уважающих себя людей не явился на открытие в Орле памятника Ивану Грозному.

Памятник одиозному правителю, который, по словам Потомского, вез своего сына на лечение в Петербург; рассыпавшиеся после первой зимы юбилейные клумбы-гробницы на ул. Ленина и кривые набережные, наверное, пока не повод ставить себя в один ряд с авторитетными политиками, производственниками и учеными.

Мы все же надеемся, что такие встречи пойдут нынешнему главе региона на пользу и ему, наконец, перестанет казаться, что он что-то делает для Орловщины. Потому что 25 февраля в администрации Орловской области впервые за три года Потомскому ясно дали понять, как должен работать губернатор.