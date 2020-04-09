Эх, путь-дорожка…

№12 (591) от 9 апреля 2020 г.

Одна из двух вечных российских проблем оказалась в центре внимания на заседании профильного комитета облсовета. Депутаты поинтересовались, кто и зачем строит дороги «в никуда»? Когда крупные сельхозпроизводители начнут ремонтировать трассы, разбитые их большегрузной техникой? Заседание комитета проходило еще в марте, однако, думаем, орловцам наверняка будет интересно узнать о путях-дорожках, которыми ходят народные избранники.

Одним из центральных стал вопрос депутата Руслана Перелыгина о загадочной дороге, которая была построена в Малоархангельском районе к деревне Пересу́ха. Ее построили в 2019 году. Два километра довольно узкой дороги обошлись в 75 миллионов рублей. Депутаты решили выяснить, куда же ведет такая замечательная трасса? Выехали на место. И оказалось, что дорога проложена к сельхозпредприятию, которое сейчас не действует. Да и в самой деревне уже никто не живет. И в то же время жители двух других деревень тщетно просят у чиновников всего 2 миллиона, чтобы сделать всепогодный подъезд по трассе, на которой всего год назад погибла женщина – скорая просто не смогла доехать вовремя, чтобы спасти ее жизнь.

Как пояснили чиновники, отвечающие за дороги, на фото у депутатов – та самая дорога. Правда, губернаторский контроль выезжал туда как раз после переделки подрядчиком выявленных дефектов. Эту дорогу строили по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Критериев отбора было два – на выбор: либо социально значимый объект сельской инфраструктуры, либо объект переработки сельхозпродукции. По заявлению чиновников, именно второй критерий и лег в основу строительства данной трассы. По программе дорога должна заканчиваться на объекте. Все остальное будет нецелевым расходованием бюджетных средств. По поселкам, расположенным поблизости, дороги также сделают, но для этого местные власти должны сначала разработать ПСД, пояснил начальник областного управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства Алексей Субботин. Что касается тех поселков, на дорогу к которым не могут найти два миллиона, власти обещали посмотреть, есть ли возможность помочь местным бюджетам. Финансовая помощь Малоархангельскому району увеличена с 7 до 25 миллионов рублей. Как только появится смета, эти дороги можно будет построить.

Депутатов не совсем удовлетворил этот ответ. Они напомнили чиновникам, что предприятие, к которому вели дорогу за 75 миллионов, не работает. Чиновники выкрутились, заявив, что вначале строят дорогу, а потом уже можно и предприятие запускать! Вице-спикер возмутился таким ответом, поскольку в Орловской области далеко не везде есть нормальные дороги к действующим предприятиям.

Также на комитете встал вопрос о дорогах, которые активно используются крупными сельхозпроизводителями. В частности, речь зашла про трассу Болхов – Знаменское. Тяжелые грузовики компании «Мираторг» разбили значительную часть этой трассы. Естественно, депутатов интересовало, когда починят дорогу? И самое главное – за чей счет? Ранее руководитель профильного департамента господин Блохин заявлял, что есть некое соглашение с «Мираторгом», что предприятие готово восстанавливать поврежденное дорожное покрытие за свой счет. Главы районов между тем в беседе с депутатом Перелыгиным заявили, что компания не идет ни на какие переговоры и дистанцируется от ремонта трасс. Как сообщили чиновники, дорогу еще в прошлом году частично залатали. Есть проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках этой программы в ходе первого этапа планируется навести порядок на Болховском и Хотынецком направлениях. Объекты проторгованы, и с 1 мая ремонт уже начнется. Что касается непосредственно «Мираторга», то, по заверениям чиновников, колоссальные урожаи никак не вяжутся с теми дорогами, которые проектировали и строились под автомобили гораздо меньшей грузоподъемности. Раньше в основном все рассчитывалось с учетом 6 тонн на ось. В этом году «Мираторг» за свой счет разработал ПСД по трем дорогам: Кромы – Дмитровск – Бельдяжки, Кромы – Дмитровск – Красиково и в Кромском районе возле деревни Важово. Второе направление: при имеющихся разрушениях «Мираторг» предоставляет товарищеское сырье (конкретно щебень) на восстановление дорог, заверил Алексей Субботин.

Сергей Миляхин