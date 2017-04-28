«Эхо войны»: на Орловщине продолжают находить снаряды и мины времен ВОВ

Вчера, в 10.44 сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали во Мценский район. В лесополосе около села Думчина были изъяты и уничтожены: авиабомба массой 75 кг, по одному артиллерийскому снаряду калибров 152, 122 и 45 мм, два снаряда калибра 76 мм и одна минометная мина калибра 82 мм, — сообщили в пресс-службе МЧС.

При этом напоминаем, находки времен Великой Отечественной войны представляют огромную опасность для людей. Подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам. Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, может стать любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи и незначительную вибрацию боеприпаса. Думаем, не стоит и говорить о том, что наносить удары по находке очень опасно.

В МЧС напомнили о действиях при обнаружении взрывоопасного предмета времён Великой Отечественной войны:

В-первых, необходимо немедленно сообщить о находке в Службу спасения по телефону «112». При производстве земляных или других работ – необходимо сразу же остановить работу. Если находка в поле или лесу — нужно хорошо запомнить место обнаружения предмета. Желательно установить предупредительные знаки, используя различные подручные материалы – жерди, колья, веревки, куски материи, камни.

При обнаружении взрывоопасных предметов категорически запрещается: наносить удары по корпусу, а также один боеприпас о другой. Нельзя прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать находку с места на место. Ни в коем случае не закапывайте находку в землю и не бросайте в водоем. Не предпринимайте попытки к разборке или распиливанию снаряда. И естественно, не бросайте находку в костер и не разводите огонь вблизи боеприпаса.