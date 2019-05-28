28 мая 2019



Екатерине Стрелец суд назначил штраф в 4,2 миллиона рублей

Сегодня в Советском районном суде вынесли приговор экс-чиновнице Екатерине Стрелец. Ее приговорили к штрафу в сумме 4,2 млн рублей, лишению права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на три года. Также у нее конфискуют деньги, полученные в виде взяток. Суд счел вину Екатерины Стрелец по пяти эпизодам полностью доказанной. Однако реальный срок лишения свободы назначать не стал. Напомним, что ранее сторона обвинения запрашивала для нее 12 лет лишения свободы.

В пресс-службе СК рассказали, что Екатерина Стрелец с 2015 года по 2017 год совершила 4 эпизода преступлений коррупционной направленности, путем получения через посредника от индивидуальных предпринимателей 437 тысяч рублей, за реализацию их товаров через муниципальное унитарное предприятие ритуально-обрядовых услуг города Орла.

Кроме того, в апреле 2016 года Стрелец, занимая должность начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», находясь на рабочем месте, получила лично от генерального директора двух коммерческих структур взятку в размере 200 тысяч рублей, за совершение в пользу взяткодателя действий по принятию решения об оплате предстоящих и выполненных работ в рамках муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети.

 

Орловчанка получила 220 часов обязательных работ за ложные вызовы
Каратист из Орла завоевал «бронзу» на престижном международном турнире
В Орле в библиотеке им. Пушкина в день смерти великого поэта состоится вечер его памяти
Опубликовано 28 мая 2019 в 13:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"