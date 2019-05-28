Екатерине Стрелец суд назначил штраф в 4,2 миллиона рублей

Сегодня в Советском районном суде вынесли приговор экс-чиновнице Екатерине Стрелец. Ее приговорили к штрафу в сумме 4,2 млн рублей, лишению права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на три года. Также у нее конфискуют деньги, полученные в виде взяток. Суд счел вину Екатерины Стрелец по пяти эпизодам полностью доказанной. Однако реальный срок лишения свободы назначать не стал. Напомним, что ранее сторона обвинения запрашивала для нее 12 лет лишения свободы.

В пресс-службе СК рассказали, что Екатерина Стрелец с 2015 года по 2017 год совершила 4 эпизода преступлений коррупционной направленности, путем получения через посредника от индивидуальных предпринимателей 437 тысяч рублей, за реализацию их товаров через муниципальное унитарное предприятие ритуально-обрядовых услуг города Орла.

Кроме того, в апреле 2016 года Стрелец, занимая должность начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», находясь на рабочем месте, получила лично от генерального директора двух коммерческих структур взятку в размере 200 тысяч рублей, за совершение в пользу взяткодателя действий по принятию решения об оплате предстоящих и выполненных работ в рамках муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети.