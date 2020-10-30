30 октября 2020



“Экологистик” получил последнее китайское предупреждение

Завалы мусора, которые накопились на контейнерных площадках в октябре 2020-го в ряде муниципальных образований наконец-то попали в поле зрения областных чиновников. На совещании в обладминистрации руководитель регоператора “Зеленой рощи” Михаил Панченко рассказал, что ООО «Экологистик» допустило многократные нарушения графиков сбора и вывоза ТКО. Напомним, этот перевозчик обслуживает Железнодорожный и Заводской районы Орла и прилегающие сельские поселения Орловского района, а также Знаменский, Хотынецкий, Урицкий, Троснянский, Кромской, Дмитровский, Сосковский, Шаблыкинский районы. Для решения проблемы ООО «Экологистик» обязался до 1 ноября привести все подотчетные территории в надлежащее санитарно-эпидемиологическое состояние. Перевозчик до начала следующей рабочей недели должен ликвидировать накопленный мусор и в дальнейшем вывозить его в соответствии с графиком. В пресс-службе обладминистрации добавили, что ООО «Экологистик» дополнительно приобрело 6 мусоровозов. Со стороны регоператора будет вестись ежедневный мониторинг количества специализированной техники ООО «Экологистик», направляемой в рейсы.

 

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Опубликовано 30 Окт 2020 в 15:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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