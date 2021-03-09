Экономика без правил

№8 (632) от 10 марта 2021 г.

Экономическая политика губернатора Андрея Клычкова и его команды терпит крах. Реальные доходы жителей Орловской области сокращаются, цены на товары и услуги на потребительском рынке растут. Орловская область становится одним из самых «дорогих» регионов в ЦФО при мизерных доходах населения.

По данным РИА-рейтинг, Орловская область находится на 81 месте из 85 субъектов РФ по уровню долговой нагрузки за 2020 год. Объем суммарного госдолга области за прошедший год вырос на 10,9% и составил 19,77 млрд рублей. Отношение суммарного госдолга на 1 января 2021 года к суммарному объему налоговых и неналоговых доходов за 2020 год составило 96,8 %, что на 7,3 процентных пункта выше, чем по итогам предыдущего года.

За весь период «губернаторства» Клычкова реально располагаемые доходы населения области только сокращались. Так, в 2018 году по отношению к 2017 году они составляли 99%, в 2019 к 2018 году — 98,4 %. Рост доходов граждан в 2020 году также существенно отставал от расходов на базовые потребности.

В январе 2021 г. на потребительском рынке области цены на товары и услуги, по сравнению с предыдущим месяцем, выросли в среднем на 0,8%, по сравнению с январём 2020 года, – на 5,8%.

Ценовая «чехарда»

Заявления губернатора и членов его команды о том, что Орловская область является успешно развивающимся аграрным регионом, способным обеспечить не только собственное население качественным продовольствием по доступным ценам, но и успешно его экспортировать, вызывали сомнения уже в последнем квартале 2020 года.

Именно в этот период цены на большинство продовольственных товаров, включая сахар, растительное масло, яйца, резко пошли вверх. Правительству РФ удалось нивелировать негативную тенденцию лишь частично: цены на эти продукты снизились незначительно, более того, другие продовольственные товары существенно подорожали. Пока экономисты пытаются разобраться в ситуации с ценами, простые граждане вынуждены покупать продукты не самого лучшего качества и платить за них больше, чем они того стоят.

Начало 2021 года оптимизма не прибавляет. Так, в январе цены на продукты выросли на 1%, по сравнению с декабрем 2020 года, и на 7,6% — за год.

Больше всего выросли цены на овощи и фрукты — на 4,8% за месяц. Чиновники связывают подорожание с сезонностью, однако это не так: далее мы сравним январские цены 2020 и 2021 годов.

Если смотреть в среднем по стране, то больше всего в январе подорожали помидоры (14,6%), виноград (13%), морковь (8,2%), картофель (7,1%), бананы (6,5%), огурцы (6%), репчатый лук (5,3%).

Также в январе на 1,4-2,2% выросли цены на курицу, пшеничную муку, рыбную икру и майонез, на 1-1,3% подорожали рыба, мясные и рыбные консервы, кетчуп, консервированные овощи, шоколад, злаковые и овсяные хлопья.

Однако полагаем, что жителям аграрной Орловской области будет полезнее знать, каков же вклад орловского агропромышленного комплекса (АПК) в обеспечение продовольственной безопасности и доступности продуктов питания и как конкретному региону удается «нивелировать» всеобщую ценовую чехарду.

Увы, орловчане ничего нового для себя не откроют: данные статистики с 2018 по 2020 — начало 2021гг. говорят о том, что большинство базовых продовольственных товаров в Орловской области год от года росли.

К примеру, бескостная говядина, килограмм которой в январе 2018 года стоил 344,12 рубля, к январю 2020 года подорожала до 350,42 рубля, а в январе 2021 года она уже стоила 364,36 рубля. Говяжья вырезка росла в цене еще стремительнее. На 1 января 2018 года её средняя стоимость составляла 454,63 рубля, на 1 января 2020 года – 488,15 рубля, на 01.01.2021 года — 512,41 рубля.

В Воронежской области, считающейся лидером по производству мяса КРС, в январе 2021 года говядина стоила 317,53 рубля за 1 кг, почти на 47 рублей дешевле, чем в Орловской области. Килограмм вырезки стоил 472,05 рубля, на 40 рублей 36 копеек дешевле, чем в Орловской области.

В это трудно поверить, но факт остается фактом: в 2020 году импорт мяса крупного рогатого скота (КРС) и живых животных по отношению к предыдущим годам увеличился и составил в совокупности 28,18 млн долларов США. Доля мяса КРС и пищевых мясных субпродуктов по стоимости в общем объеме импорта Орловской области составила 9,14 %.

Зачем в таком случае Орловская область реализует один из самых крупных проектов по выращиванию скота специализированных мясных пород численностью почти 100 тысяч голов? В чём выгода для региона? И существует ли в реальности такое количество мясного скота, о котором нам рассказывают чиновники? Кто из них вёл подсчет поголовья, отслеживал условия содержания и выпаса скота, исследовал экологическое состояние территорий, где размещаются эти стада?

Что происходит со свининой, поклонником которой является губернатор Орловской области Андрей Клычков?

Как известно, в последнее время активно продвигается строительство крупных свиноводческих ферм на западе области, хотя и без новых тонн навоза Орловский регион является профицитным по свинине благодаря проектам Знаменского СГЦ. Этому холдингу удалось не только нарастить поголовье свиней, но и обеспечить переработку мяса внутри региона, более того, создать распределительную сеть магазинов своей продукции. По крайней мере, добавленная стоимость остается в области.

И даже несмотря на высоко конкурентный рынок свинины, позволивший добиваться снижения потребительских цен в течение нескольких периодов прошедших лет, цены на обычную свинину в январе 2021 года резко выросли и составили 259,58 рубля (+ 10,3% к январю 2020 года). Средняя цена бескостной свинины в январе 2021 года составила 354,58 рубля (+ 6,7 % к январю 2020 года).

Для сравнения: в Белгородской области «рядовая» свинина стоила 223,25 рубля, вырезка — 297,14 рубля за 1 кг, в Тульской — 227,67 рубля и 336,2 рубля соответственно. И еще дешевле бескостную свинину можно было купить в Тамбовской области (302,17 руб/кг), в Курской (306,35 руб/кг), Липецкой (314,38 руб/кг), а также в Тверской, Воронежской, Смоленской, Брянской и Ивановской областях.

Почём в Орле Масленица?

Что касается молочной отрасли, то она давно доведена до ручки. Такого удручающего состояния молочного животноводства, как сейчас, не было за всю послевоенную(!) историю Орловской области.

В прошлом году производство молока составило всего 161,8 тыс. тонн (98,8 % к 2019 году), в то время как в среднем по стране, напротив, наблюдался рост производства молока на 5,3 %.

Натуральное сливочное масло стало практически недоступным продуктом для граждан. В январе 2020 года, когда Клычков только начинал вникать в специфику экономики Орловского региона, килограмм сливочного масла стоил 541,27 рубля. К январю 2020 года, когда «вникнул», сливочное масло подорожало до 655,94 рубля, а в январе 2021 года его средняя стоимость составила 695,12 рублей за 1 кг (+ 6% к январю 2020 года).

По стоимости сливочного масла в январе 2021 года Орловская область существенно обогнала другие регионы ЦФО: Белгородскую (516,10 руб/кг), Тамбовскую (534,20 руб/кг), Рязанскую (549,21 руб/кг), Липецкую (558,37 руб/кг), Воронежскую (573,20 руб/кг), Курскую (583,40 руб/кг) и еще целый ряд областей.

Так что масленичная неделя жителям Орловской области обойдется значительно дороже, чем их соседям.

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности за год выросло в цене на 10,6 %; в январе 2021 года в Орловской области средняя цена 1 литра молока составила 56,36 рубля. Напомним, в январе 2018 года литр молока в среднем стоил 47,58 рубля. В январе текущего года самое дешевое молоко можно было купить в Рязанской области (44,83 рубля/литр), существенно дешевле, чем в Орловской, молоко стоило в Белгородской области (46,6 руб/литр), дешевле – в Воронежской (54,25 руб/литр) и других областях.

Сыры сычужные твердые и мягкие, стоившие в январе 2020 года в среднем 547,97 рубля за килограмм, в январе 2021 года подорожали до 577,1 рубля, хотя, как утверждают чиновники, их производство в области за год увеличилось в 10,7 раза.

Существенно дешевле стоили сыры в Белгородской области (493,71 руб/кг), Липецкой (502,46 руб/кг), Костромской (509,43 рубля /кг), Воронежской (525,79 руб/кг), Рязанской (525,25) и ряде других областей: Курской, Тверской, Тамбовской, Калужской, Смоленской, Брянской.

Собственного производства куриного яйца в нашей области нет, поэтому здесь мы полностью зависим от цен на привозной товар. Если в январе 2020 года десяток яиц в Орловской области стоил 60,07 рубля, то к декабрю яйца подорожали до 77,54 рубля. В январе 2021 годы цена несколько снизилась, однако оставалась существенно выше, чем в январе 2020 года – 72,96 рубля (+21,5 %). В марте 2021 года цены на десяток куриных яиц в орловских магазинах «прыгают» от 67 до 96 рублей.

Аграрные чиновники об орловских яйцах уже не вспоминают. А зачем? Ведь в случае их подорожания УФАС спросит не с тех, кто не может организовать производство куриного яйца в регионе, к примеру, с зампреда по АПК Сергея Борзёнкова, а с производителей и поставщиков яйца, допустивших резкий рост цен. У соседних липецких предприятий получается развивать традиционное промышленное и домашнее птицеводство, поэтому и десяток яиц там в январе стоил 64,59 рубля. К нам же, в Орловскую область, зачем-то завезли заграничных уток мулардов и осеменаторов соответствующего профиля.

Наверное, по причине деградации птицеводства в Орловской области значительно повысились цены и на куриное мясо. В январе 2021 года килограмм кур охлажденных и мороженых стоил в Орловской области 140,64 рубля, в то время как в Тамбовской области – 127,56 рубля/кг, в Белгородской – 131,55 руб/кг, Тульской – 132,46 руб/кг, Калужской — 132,47 руб/кг, Липецкой – 133,70 руб/кг.

Таким образом, животноводческая продукция в Орловской области — одна из самых дорогих в ЦФО, и по некоторым позициям она практически недоступна малообеспеченным слоям населения.

А вот это уже перебор

Может быть, в растениеводстве, где фиксируются «рекордные урожаи» зерновых и ряда других культур, ситуация с конечным производством качественных продуктов и их ценовой доступностью лучше?

Поговорим о сахаре. Производство сахара в 2020 году в Орловской области сократилось на 9,2 % и составило 315,6 тыс. тонн. Казалось бы, этого объема достаточно для обеспечения населения региона. Однако и здесь на ценообразование повлияли некие, неизвестные даже ФАС, экономические обстоятельства, и в самый разгар нового сезона переработки свекловичного сырья — в ноябре 2020 года — килограмм сахара вдруг стал стоить 54,41 рубля. Предпринятых УФАС мер хватило только на то, чтобы в январе 2021 года снизить стоимость сахара до 46,7 рубля.

Напомним, ещё в январе 2020 года килограмм сахара в Орловской области стоил 29,57 рубля; так что в среднем цена на него выросла на 57,9 %. Аналогичная ситуация наблюдается во многих регионах ЦФО, цены на сахар определяют всего несколько крупных сахаропроизводителей, конкуренции на этом рынке практически нет.

В список значительно подорожавших продуктов в январе 2020 года попало и растительное масло: за год к январю 2020 года килограмм этого продукта подорожал с 98,81 рубля до 120,25 рубля (+21,7 %). Напомним, что именно в это время Андрей Клычков со своими чиновниками хвастался высоким урожаем масленичных культур.

Традиционно дешевле, чем в Орловской области, в январе 2021 года подсолнечное масло стоило в Липецкой области (112,02 рубля за 1кг), в Белгородской (116,12 руб/кг), Воронежской (116,71 руб/кг), Курской (116,87 руб/кг) областях.

И, наконец, о самом главном – о хлебе. По данным Орелстата, в прошлом году в Орловской области был получен рекордный урожай зерновых культур – более 4,2 млн тонн. Однако рядовым потребителям радости от этого не прибавилось. Пшеничная мука, и без того одна из самых дорогих в ЦФО, в январе 2021 года подорожала до 45,2 рубля за 1 кг (+ 9,3 % к январю 2020 года). Собственной муки регион произвел в 2020 году всего 89,8 тыс. тонн, на 24,3 % меньше, чем в 2019 году.

Парадокс, но ни в одном из регионов ЦФО, где были собраны рекордные урожаи зерновых, кроме Орловской области, цены на муку не поднялись так значительно.

К примеру, в Воронежской области в январе 1 кг муки стоил 36,71 рубля, в Липецкой – 38,02 руб/кг, в Курской – 38,74 руб/кг, в Тамбовской – 39,13 руб/кг, в Белгородской области – 39,19 руб/кг. Даже в Калужской области, где зерна собирается меньше, мука стоила 42,51 руб/кг, дешевле, чем в Орловской области (45,2 руб/кг).

Не удалось Орловщине и войти в тройку лидеров ЦФО с самыми низкими ценами на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной. Стоимость 1 кг такого хлеба в Орловской области в январе составила 44,44 рубля. Хлеб стоил дешевле в Воронежской области – 41,75 руб/кг, в Белгородской – 43,6 руб/кг и Курской областях — 43,77 руб/кг.

Достаточно дорогие в Орловской области хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта — 88,37 руб/кг. Существенно дешевле эта продукция стоила в Ярославской области – 67,19 руб/кг, Курской – 72,76 руб/кг, Калужской – 76,61 руб/кг, Тверской – 78,25 руб/кг, Московской -79,04 руб/кг и ряде других областей.

Стоимость гречки, которую мы сами же производим в значительных объемах, не поддается никакому анализу. Судите сами: в Орловской области в январе 2021 года стоимость килограмма гречневой крупы-ядрицы выросла на 35,8% к январю 2020 года и составила 82,17 рубля. Согласитесь, это уже перебор.

Для сравнения: в Липецкой области 1 кг крупы гречневой в среднем стоил 74,75 руб/кг, в Тамбовской – 75,93 руб/кг, в Воронежской – 77,07 руб/кг, в Белгородской — 77,79 руб/кг, Калужской – 78,39 руб./кг, в Брянской – 78,34 руб/кг. Более того, от потребителей тщательно скрывается информация о пищевой безопасности гречневой крупы в части обнаружения в ней остаточных веществ пестицидов, в том числе «ГМО-гербицида» — глифосата.

Манная крупа за год выросла в цене на 20,2%, в январе 2021 года она стоила в среднем 44,67 рубля. Дешевле её продавали в Калужской (40,29 руб/кг), Белгородской (40,59 руб/кг), Костромской (41,33 руб/кг) и ряде других областей.

Цены на макаронные изделия, резко «подскочившие» в 2020 году, не только не снизились после «рекордного» урожая зерновых, но и, напротив, выросли.

Если в январе 2020 года килограмм вермишели в Орловской области стоил в среднем 66,22 рубля, то в январе 2021 года цена «макарошек» выросла до 80,94 рубля за 1 кг (+ 22,2 % к январю 2020 года). И напротив, там, где развито собственное производство высококачественного зерна и макаронной продукции, цены на вермишель были существенно ниже. Так, в Липецкой области в январе килограмм вермишели стоил 47,26 руб/кг, в Воронежской – 45,15 руб/кг, в Белгородской – 45,54 руб/кг, в Курской — 55,0 руб/кг, в Липецкой – 47,26 руб/кг, в Тамбовской – 48,31 руб/кг.

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, стоившие в январе 2020 года 68,71 рубля, в январе текущего года в Орловской области подорожали до 81,22 рубля (+18,2 %).

И вновь сравнение с другими регионами ЦФО, производящими зерно высокого качества, а не фуражный суррогат, и развивающими собственное производство макаронной продукции, не в пользу Орловской области. К примеру, в Воронежской области макароны стоили в среднем 44,95 руб/кг, в Белгородской – 45,34 руб/кг, в Тамбовской – 46,46 руб/кг, в Липецкой – 48,21 руб/кг, в Курской – 52,31 руб/кг.

В этой связи возникает вопрос: а был ли в Орловской области высокий урожай зерновых в 2020 году? Если да, то какого качества было это зерно и на какие цели использовалось?

Цены на плодоовощную продукцию в 2020-начале 2021 гг. также били рекорды. В среднем за год картофель подорожал на 33,4 %. В январе текущего года килограмм «второго хлеба» стоил 24 рубля 62 копейки. За этот же период столовая свекла подорожала на 33,4 %, её стоимость составила 39,07 рубля. Средняя цена моркови выросла на 29,4% и составила в январе 30,37 рубля. Огурцы свежие и помидоры подорожали от 7 до 18 %. При этом нас уверяют, что производство тепличных овощей в регионе значительно увеличилось, однако овощи местного производства почему-то оказываются намного дороже привозных.

Когда губернатор и его помощники объясняют повышение цен на сельскохозяйственную продукцию «встраиванием» в общую мировую систему экономики, они почему-то считают, что эффективным и экономически жизнеспособным сельское хозяйство может быть только за счет создания крупных производств.

Орловские чиновники, которые нахваливают «мираторговскую» тушенку, забывают, что с появлением новых свинарников в Орловской области цены на свинину не снизятся так, как хотелось бы. В придачу к скромным и не самым престижным рабочим местам, орловчанам «достанется» лишь свиной навоз и его едкий запах. Переработка свиней на мясо и мясопродукты будет происходить в соседней Курской области. И та же тушенка делается не у нас.

Может, пора задуматься о том, как в регионе выстроена сельскохозяйственная политика, и сделать так, чтобы каждый государственный рубль был связан с требованиями к окружающей среде, биоразнообразию и климату?

Цивилизованная и взвешенная аграрная политика означает, что одно только владение землей не дает права на получение прямых выплат. Решающий фактор в данном случае – что и как возделывается и производится на конкретной территории.

Чтобы качественные продукты питания стали более доступными для населения, орловским чиновникам следует вспомнить о справедливой конкуренции на рынке производства продуктов питания.

Ольга Рождествина

К сведению:

Кабмин ввел постоянный мониторинг цен на потребительские товары

Премьер-министр Михаил Мишустин усилил контроль за ценами на потребительском рынке, установив постоянный мониторинг стоимости отдельных категорий товаров и услуг. Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания цен. Оценка их динамики поручена министерству экономического развития.

Если возникает риск существенного подорожания товаров, информация передается в профильные ведомства для подготовки мер экономического реагирования.

Распоряжением определены группы товаров и услуг, за которые отвечают конкретные министерства. У министерства сельского хозяйства, например, их 12, включая яйца, сахар, хлеб, табачные изделия. В ведении Минпромторга 13 позиций, в том числе одежда, мебель, стройматериалы, персональные компьютеры.

Министерство здравоохранения будет особо следить за ценами на медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, а также за стоимостью медицинских и санаторно-оздоровительных услуг, Минпросвещения — за услугами дошкольного воспитания, общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки — за ценами на услуги высшего образования.

Минэнерго поручены стоимость бензина и дизеля, Минцифры — услуг связи, Минстрою — жилищно-коммунальных услуг.

«Российская газета»

9 марта 2021 года