«ЭкоТек» начал забирать свои контейнеры

Предприятие «ЭкоТек», аффилированное с экс-губернатором Вадимом Потомским, покидает Орел. Часть площадок, которые обслуживала ранее эта фирма, уже лишилась контейнеров. Об этом сообщили на профильном комитете горсовета. Между тем, есть надежда, что уход из города самого крупного перевозчика мусора не окажется столь критичным, как банкротство «Спецавтобазы». По крайне мере, на заседании профильного комитета горсовета было отмечено, что ЖРЭП (Заказчик) заключил договоры с фирмой «ЭлектроТранс» и практически 25% жилых домов будут обслуживаться этой организацией.

ПГУК пошла по другому пути. УК, входящие в состав «Первой городской», решили приобрести собственный спецтранспорт. Поставка 6 автомобилей должна произойти до 15 декабря. Так что уход «ЭкоТека» будет поэтапным. Между тем, жители жалуются на то, что часть площадок уже лишилась контейнеров. А еще имеющиеся стоят с переполненными контейнерами. Впрочем, такие «мелочи» даже не рассматривались на комитете.

 

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Опубликовано 24 Ноя 2017 в 16:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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