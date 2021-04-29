Экс-директора ОАО «Орелгортеплоэнерго» осудили на 4,5 года колонии

Работники прокуратуры Железнодорожного района г. Орла поддержали государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего директора ОАО «Орелгортеплоэнерго». Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что осужденный с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года неоднократно посещал по личным вопросам Санкт-Петербург и Москву. Используя свое служебное положение, поездки он оформлял как служебные командировки, в связи с чем на его банковские карты перечислялись денежные средства, предназначенные для компенсации командировочных расходов.

В результате незаконных действий должностного лица ОАО «Орелгортеплоэнерго» был причинен ущерб на общую сумму более 4,5 млн рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинения и назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также судом удовлетворен иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденного ущерба, причиненного преступлением.

Приговор районного суда не вступил в законную силу, информирует прокуратура области.