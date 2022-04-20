Экс-гендиректор ООО «321 ВСУ» Артур Шлейхер приговорен к семи годам колонии

Суд вынес приговор по уголовному делу о хищении более 85 млн рублей, принадлежащих Акционерному обществу «Орелгортеплоэнерго».

Железнодорожный районный суд г. Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО «321 Военно-строительное управление». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В суде установлено, что осужденный в период с марта 2016 года по февраль 2017 года, используя служебное положение генерального директора в ООО «321 ВСУ», оформил займы у ОАО «Орелгортеплоэнерго» на общую сумму более 85 млн рублей.

Фактически злоумышленник не намеревался возвращать денежные средства, так как похитил их и распорядился ими по своему усмотрению.

С целью сокрытия совершенного преступления, а также для невозможности возврата полученных заемных средств осужденный от лица ООО «321 ВСУ» заключил с юридическим лицом, фактически не осуществляющим никакой финансово-хозяйственной деятельности, договор купли-продажи векселей на получение от должника указанной в них суммы.

Суд согласился с позицией государственного обвинения о виновности фигуранта по уголовному делу и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор районного суда не вступил в законную силу, информирует прокуратура области.