5 мая 2022



Экс-губернатор Орловской области, Почетный председатель Совета Федерации Егор Строев награжден орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского экс-губернатора Орловской области, Почетного председателя Совета Федерации Егора Строева.

Указ о награждении государственной наградой Егора Строева опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Орловской области и многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом Александра Невского Строева Егора Семеновича, Орловская область», — говорится в документе.

 

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Опубликовано 05 мая 2022 в 12:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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