Экс-губернатор Орловской области, Почетный председатель Совета Федерации Егор Строев награжден орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского экс-губернатора Орловской области, Почетного председателя Совета Федерации Егора Строева.
Указ о награждении государственной наградой Егора Строева опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в социально-экономическое развитие Орловской области и многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом Александра Невского Строева Егора Семеновича, Орловская область», — говорится в документе.