7 декабря 2018



Экс-губернатор Вадим Потомский будет решать мусорные проблемы в СЗФО

Вадим Потомский занял должность замглавы полпредства президента в Северо-Западном федеральном округе по экологии, — сообщает издание «Фонтанка».  По сведениям из собственных источников издания, приказ о назначении был подписан в среду, 5 декабря. На новую работу экс-губернатор Орловской области Вадим Потомский должен выйти в ближайший понедельник. Напомним, осенью 2017 года Потомский был досрочно освобождён от должности губернатора Орловской области и перешел на работу в полпредство президента в Центральном федеральном округе, которое в тот момент возглавлял действующий глава Петербурга Александр Беглов. В должности его заместителя Потомский курировал работу с промышленными предприятиями и мусорными полигонами.

Как пишет РБК,  назначение Потомского в СЗФО логично. На фоне растущих в округе экологических протестов Кремлю необходим человек, разбирающийся в этой теме и способный обеспечить баланс между обществом и элитами, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. Накануне жители Архангельской области записали видеообращение к президенту с призывом «не допустить превращения Русского Севера во всероссийскую свалку» против постройки мусорного полигона для ввоза отходов из других регионов, в том числе из Москвы. Они также потребовали отставки губернатора Игоря Орлова.

Между тем, на посту губернатора Вадим Потомский не смог не то что решить небольшие проблемы с городским полигоном ТБО, но и сам стал причиной ряда коррупционных скандалов. Наше издание подробно писало об этом в материале «Наследство «мусорного короля».  Поэтому орловцам, близко знакомым с методами управления Вадима Потомского, это назначение кажется более чем сомнительным.

 

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Опубликовано 07 Дек 2018 в 12:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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