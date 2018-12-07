Экс-губернатор Вадим Потомский будет решать мусорные проблемы в СЗФО

Вадим Потомский занял должность замглавы полпредства президента в Северо-Западном федеральном округе по экологии, — сообщает издание «Фонтанка». По сведениям из собственных источников издания, приказ о назначении был подписан в среду, 5 декабря. На новую работу экс-губернатор Орловской области Вадим Потомский должен выйти в ближайший понедельник. Напомним, осенью 2017 года Потомский был досрочно освобождён от должности губернатора Орловской области и перешел на работу в полпредство президента в Центральном федеральном округе, которое в тот момент возглавлял действующий глава Петербурга Александр Беглов. В должности его заместителя Потомский курировал работу с промышленными предприятиями и мусорными полигонами.

Как пишет РБК, назначение Потомского в СЗФО логично. На фоне растущих в округе экологических протестов Кремлю необходим человек, разбирающийся в этой теме и способный обеспечить баланс между обществом и элитами, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. Накануне жители Архангельской области записали видеообращение к президенту с призывом «не допустить превращения Русского Севера во всероссийскую свалку» против постройки мусорного полигона для ввоза отходов из других регионов, в том числе из Москвы. Они также потребовали отставки губернатора Игоря Орлова.

Между тем, на посту губернатора Вадим Потомский не смог не то что решить небольшие проблемы с городским полигоном ТБО, но и сам стал причиной ряда коррупционных скандалов. Наше издание подробно писало об этом в материале «Наследство «мусорного короля». Поэтому орловцам, близко знакомым с методами управления Вадима Потомского, это назначение кажется более чем сомнительным.