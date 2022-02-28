28 февраля 2022



Экс-начальник УКХ г. Орла осужден за взятки и мошенничество

В Орловской области вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего начальника отдела МКУ «УКХ» города Орла.

Как сообщает СУ СК по Орловской области, собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего начальника отдела муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством г.Орла» Александра Фролова, осужденного за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Следствием и судом установлено, что Фролов получил взятки на общую сумму 75 тысяч рублей от местных жителей за предоставление участков для захоронения на Наугорском кладбище города Орла.

Кроме того, подсудимый путем обмана похитил денежные средства трёх подчиненных ему работников в общей сумме 30 тысяч рублей.

Приговором суда Фролову назначено наказание в виде  3 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительном учреждении общего режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на два года.

 

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Опубликовано 28 Фев 2022 в 17:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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