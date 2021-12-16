16 декабря 2021



Экс-начальнику управления орловского департамента здравоохранения предъявлено обвинение в халатности

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области предъявлено обвинение бывшему начальнику управления обеспечения деятельности подведомственных учреждений департамента здравоохранения Орловской области в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия,  обвиняемая с 28.04.2020 по 25.03.2021 не приняла надлежащих мер к своевременному заключению государственных контрактов, а также прямых договоров поставок на приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания на общую сумму свыше 640 000 рублей, тем самым не организовала эффективное использование бюджетных денежных средств на их закупку.

Обвиняемая не поручала находящимся в ее подчинении сотрудникам формирование и размещение на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок необходимых для проведения закупок документов, на основании которых могли бы быть заключены государственные контракты и прямые договоры поставок указанных товаров.

В то же время женщина была достоверно осведомлена о нехватке в указанный период необходимого объема лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, подлежащих выдаче нуждающимся лицам, имеющим право на получение социальной услуги в виде бесплатного лекарственного обеспечения, и не приняла мер к привлечению дополнительных источников финансирования в целях восполнения дефицита.

Вследствие недобросовестного отношения обвиняемой к выполнению своих должностных обязанностей существенно нарушены права 29 жителей Орловской области, в том числе 15 несовершеннолетних.

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на завершение расследования.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России.

По информации пресс-службы регионального СУ СК.

 

GTA по-орловски: во время полицейской погони перевернулись два автомобиля
В Орле 13 школ закрыты на карантин
Прокуратура заинтересовалась источником «химического» запаха в Орле
Опубликовано 16 Дек 2021 в 16:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Новости

ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"