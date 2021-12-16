Экс-начальнику управления орловского департамента здравоохранения предъявлено обвинение в халатности

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области предъявлено обвинение бывшему начальнику управления обеспечения деятельности подведомственных учреждений департамента здравоохранения Орловской области в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, обвиняемая с 28.04.2020 по 25.03.2021 не приняла надлежащих мер к своевременному заключению государственных контрактов, а также прямых договоров поставок на приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания на общую сумму свыше 640 000 рублей, тем самым не организовала эффективное использование бюджетных денежных средств на их закупку.

Обвиняемая не поручала находящимся в ее подчинении сотрудникам формирование и размещение на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок необходимых для проведения закупок документов, на основании которых могли бы быть заключены государственные контракты и прямые договоры поставок указанных товаров.

В то же время женщина была достоверно осведомлена о нехватке в указанный период необходимого объема лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, подлежащих выдаче нуждающимся лицам, имеющим право на получение социальной услуги в виде бесплатного лекарственного обеспечения, и не приняла мер к привлечению дополнительных источников финансирования в целях восполнения дефицита.

Вследствие недобросовестного отношения обвиняемой к выполнению своих должностных обязанностей существенно нарушены права 29 жителей Орловской области, в том числе 15 несовершеннолетних.

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на завершение расследования.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России.

По информации пресс-службы регионального СУ СК.