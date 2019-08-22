Экс-начальница МУП «Ритуально-обрядовых услуг» Екатерина Стрелец получила реальный срок

21 августа в Орловском областном суде в апелляции завершилось рассмотрение дела в отношении экс-начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» и МУП «Ритуально-обрядовых услуг» Екатерины Стрелец.

По приговору Советского районного суда г. Орла от 27 мая 2019 г. Е. Стрелец признана виновной в том, что, используя свое служебной положение, получала взятки в значительном и крупном размерах (5 эпизодов).

По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, суд первой инстанции окончательно назначил Е. Стрелец наказание в виде штрафа в размере 4 200 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций в которых принадлежит РФ, субъектам РФ либо муниципальным образованиям, сроком на три года. Также суд постановил конфисковать и обратить в собственность государства денежные средства в сумме 806000 рублей, полученные Е. Стрелец в результате совершения преступлений.

В судебном заседании представители государственного обвинения просили суд апелляционной инстанции изменить приговор суда первой инстанции и назначить осужденной наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 12 млн. руб.

Е. Стрелец и ее защитник просили суд по двум эпизодам осужденную оправдать, а по трем – переквалифицировать на менее тяжкое преступление.

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в апелляционных представлениях и жалобе, судебная коллегия изменила приговор районного суда, усилив назначенное Е. Стрелец наказание.

По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний судебная коллегия окончательно назначила Е. Стрелец наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 2 млн. руб., с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций в которых принадлежит РФ, субъектам РФ либо муниципальным образованиям, сроком на 2 года 6 месяцев.

Суд изменил меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Е. Стрелец была взята под стражу в зале суда.

Пресс-служба Орловского областного суда.