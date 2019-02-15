15 февраля 2019



Экс-проректора ОГИЭТ не восстановили на работе за прогулы

Орловский областной суд в апелляции отказал бывшему проректору Орловского госуниверситета экономики и торговли в восстановлении на работе. Как сообщили в пресс-службе облсуда, рассмотрев гражданское дело, суд пришел к выводу, что у работодателя были основания для увольнения проректора за прогул. Проректор утверждала, что прогула не было, так как ее работа не предполагает постоянного нахождения на рабочем месте в кабинете, а в период своего отсутствия она находилась на территории Греческой Республики для установления межвузовских связей и участия в 22-ой Международной конференции по макроэкономическому анализу и международным финансам, проводившейся на базе Университета Крита. Однако в суде данное утверждение не нашло своего подтверждения.

Ранее проектор не ставила в известность руководителя о том, в каком именно университете ею устанавливались межвузовские контакты, в частности с 6 по 13 мая 2018 года, в каких мероприятиях она участвовала. В суде довод истца о том, что в период с 7 по 13 мая она принимала участие в международной конференции в Университете Крита был опровергнут собранными доказательствами. Более того, суд посчитал подложными часть доказательств, представленных в свое оправдание истцом. В итоге в удовлетворении исковых требований истцу было отказано. Решение первой инстанции было обжаловано в апелляции. Но и в ходе второго заседания судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила его без изменения.

 

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Опубликовано 15 Фев 2019 в 16:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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