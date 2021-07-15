Экс-руководителю орловского департамента здравоохранения Ивану Залогину продлили домашний арест

Советский районный суд г. Орла продлил меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему руководителю департамента здравоохранения Орловской области Ивану Залогину.

14 июля Советский районный суд г. Орла рассмотрел постановление следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области о возбуждении перед судом ходатайства о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Залогина И.А.

Напомним, органом предварительного расследования бывший руководитель департамента здравоохранения Орловской области Залогин И.А. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 286 УК РФ и ч.1 ст. 169 УК РФ.

В судебном заседании следователь ходатайство поддержала.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав представленные материалы, пришел к выводу о продлении Залогину И.А. меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

По информации пресс-службы Советского районного суда г. Орла.